Ярослава Магучих завоевала второе "золото" ЧМ

Вторую в своей карьере золотую медаль чемпионатов мира в помещении выборола известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.

На чемпионате в польском городу Торуна прыгунья обошла своих соперниц и взяла высоту 2,01 без единой ошибки, став самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В арсенале спортсменки – две золотые медали и четыре награды, что является уникальным достижением для Украины

По информации 24 канала, взяв высоту в 2,01 метра, Магучих заказала высоту в 2,06 метра, что является рекордом чемпионата, однако все три попытки оказались неудачными, и победу ей принесла первая высота.

Накануне соревнований Ярослава опубликовала в соцсети видео, в котором заявила, что будет бороться за высшую награду на соревнованиях. И, как видим, слово свое сдержала. Она отметила, что возвращается в Торуну во второй раз, поскольку уже выступала здесь в 2021 году на чемпионате Европы.

Відео дня

Серебро чемпионата завоевала другая украинская спортсменка, Юлия Левченко. Она взяла высоту 1,99 метра с первой попытки, как и ее соперницы Ангелина Топич из Сербии и Никола Олислагерс из Австралии. Все три спортсменки разделили вторую строчку пьедестала.

Ярослава Магучих стала чемпионкой мира 2023, выиграла Олимпиаду-2024 и установила мировой рекорд, взяв высоту 2,10 метра.

Напомним, в соцсетях вспыхнул языковой скандал вокруг Ярославы Магучих после сообщения пользователя, который заявил, что спортсменка в повседневной жизни якобы общается на русском языке.

Также сообщалось, что спортсменка после Олимпийских игр-2024 задонатила на ВСУ миллион гривен.