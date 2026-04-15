ФК "Шахтар" оштрафували на понад 5 млн грн: у чому причина

Понад п'ять мільйонів гривень штрафу присудило українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity футбольному клубу "Шахтар".

Причиною стала незаконна реклама азартних ігор, ідеться в повідомленні PlayCity.

"Порушення виявлено під час моніторингу: на сайті ФК "Шахтар" була публікація з порушенням вимог законодавства щодо реклами азартних ігор. Зокрема, у рекламі були фото осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор", — ідеться в поясненні.

У "Шахтаря" є три місяці на те, щоб добровільно сплатити штраф.

На момент написання матеріалу в клубі поки що ніяк не коментували оприлюдненої інформації.

Реформа ринку азартних ігор і лотерей в Україні стартувала рік тому. Її мета — формування прозорого, контрольованого та підзвітного державі ринку азартних ігор і лотерей. Координацію реформи взяло на себе Міністерство цифрової трансформації України, а для її реалізації і створено державне агентство PlayCity.

Відео дня

З квітня минулого року в країні також запрацювала і Державна система онлайн-моніторингу — інструмент, який дає змогу державі бачити, як працює ринок азартних ігор.

Нагадаємо, чому заборона азартних ігор для військових не діє.

Раніше повідомлялося, що асоціація українських операторів грального бізнесу наприкінці минулого року закликала не вбивати білий бізнес непродуманими обмеженнями.