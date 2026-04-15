ФК "Шахтер" оштрафовали на более чем 5 млн грн: в чем причина

Более пяти миллионов гривен штрафа присудило украинское государственное агентство для регулирования азартных игр и лотерей PlayCity футбольному клубу "Шахтер".

Причиной стала незаконная реклама азартных игр, говорится в сообщении PlayCity.

"Нарушения обнаружены во время мониторинга: на сайте ФК "Шахтер" была публикация с нарушением требований законодательства по рекламе азартных игр. В частности, в рекламе были фото лиц, не достигших 21 года, вместе с брендом организатора азартных игр", — говорится в пояснении.

У "Шахтера" есть три месяца на то, чтобы добровольно оплатить штраф.

На момент написания материала в клубе пока никак не комментировали обнародованную информацию.

Реформа рынка азартных игр и лотерей в Украине стартовала год назад. Ее цель — формирование прозрачного, контролируемого и подотчетного государству рынка азартных игр и лотерей. Координацию реформы взяло на себя Министерство цифровой трансформации Украины, а для ее реализации и создано государственное агентство PlayCity.

Відео дня

С апреля прошлого года в стране также заработала и Государственная система онлайн-мониторинга — инструмент, который позволяет государству видеть, как работает рынок азартных игр.

