Лудомания в армии: почему запрет азартных игр для военных не действует, — расследование

После обращения ныне покойного военнослужащего и активиста Павла Петриченко и петиции с требованием ограничить работу онлайн-казино, президент Украины своим указом в 2014 году ввел в действие решение СНБО о противодействии негативным последствиям азартных игр в интернете с отдельным пунктом о военных. Но это не сработало.

В 2024 году Петриченко предупреждал, что азартные игры становятся серьезной проблемой для военных. Указ Владимира Зеленского предусматривал сразу несколько вещей: ограничение рекламы азартных игр, запрет создавать несколько аккаунтов для одного игрока, лимиты расходов в игре, запуск государственной системы онлайн-мониторинга. Отдельный пункт касался военных. Главнокомандующему ВСУ и руководителям других военных формирований поручили запретить военнослужащим доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх в интернете во время военного положения. Но журналисты Bihus.Info провели расследование и отмечают, что эти меры не сработали должным образом.

Военные продолжают снимать стресс в онлайн-казино

После указа Владимира Зеленского СБУ должна была проверить операторов азартных игр, Нацбанк — наработать механизмы блокировки платежей кредитными средствами, а Минцифры — договориться с Apple и Google об ограничении приложений без лицензий.

"Государство обратило внимание на проблему и начало что-то с ней делать. Но похоже, что это не сработало. Месяц назад нам на редакционную почту пришло письмо от военнослужащего Андрея", — отмечают журналисты, подчеркивая, что в 2026 году игорный бизнес и дальше принимает ставки от военных.

Военные ВСУ продолжают тратить деньги в онлайн-казино

В прошлом году граждане Украины потратили на азартные игры 158 миллиардов гривен, часть из этой суммы — это заработные платы и "боевые" выплаты. В своем письме военный Андрей отмечает, что указ президента не работает и казино официально отвечают военным, что ограничений для военнослужащих нет. Андрей признался, что проиграл более миллиона гривен на слотах.

"Ощущение, когда азарт немножко несколько схож с тем ощущением, когда оказываешься в экстремальных моментах во время боевых действий", — рассказал Андрей журналистам.

В Государственном агентстве Украины ПлейСит (Playcity) отмечают, что после решения СНБО заработала лишь часть инструментов, в частности, появилась функция "самоограничения" и попадания в реестр к лицам, которым ограничен доступ к азартным играм ("Реестр лудоманов"). На сайте Playcity можно подать заявление для внесения в этот реестр, это могут сделать и близкие лудоманов.

Однако военный Андрей рассказал Bihus.Info, чтобы внести себя в "Реестр лудоманов" необходимо подписать заявление электронной подписью, в частности "Дія. Підпис", однако у него нет ID-карты и загранпаспорта, поэтому он не может этого сделать. Подписать через BankID у него также не получилось из-за того, что система выдает ошибку.

Другой военный Сил специальных операций Павел рассказал, что не знает ни одного украинского подразделения, в котором бы не было по меньшей мере одного лудомана.

"Военные-лудоманы перестают думать о выполнении боевых задач, а думают только о том, как возвращать долги, как заработать больше денег, чтобы отдать долги. Это большая проблема, которая очень распространена в армии", — подчеркнул он.

Еще один военный Тимур рассказал, что некоторые командиры пытаются контролировать игровую зависимость своих подчиненных самостоятельно: они забирают телефоны у военных-лудоманов и когда приходит зарплата, контролируют, чтобы военные раздали долги.

Журналисты отмечают: чтобы запретить военным играть в азартные игры, система должна уметь их идентифицировать. Этого механизма до сих пор нет.

Руководитель Государственного агентства Украины PlayCity Геннадий Новиков указывает, что в казино сейчас нет информации, если человек сам этого не укажет, о профессиональной принадлежности игрока.

Механизм запрета доступа военных к азартным играм до сих пор находится на доработке.

Лудомания среди военных — что делает государство

Для начала государство должно создать Единый реестр военнослужащих. В Минобороны указывают, что этот реестр позволит идентифицировать военных.

"Прямых интеграций между Реестром военнослужащих и операторами азартных игр не предвидится... Обмен данными будет осуществляться с Реестром лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх", — сообщили в Минобороны Украины.

Журналисты объяснили, как это будет работать:

игрок регистрируется в онлайн-казино;

казино делает запрос в "Реестр лудоманов";

реестр дополнительно проверяет статус в новом реестре военнослужащих;

если статус военнослужащего подтверждается, то система отвечает казино, что допуск этому человеку запрещен.

Но это план "без четкого дедлайна". И несмотря на решение СНБО, азартные игры до сих пор рекламируют всюду и даже блогеры в соцсетях.

"По данным Минцифры, только за вторую половину 2025 года PlayCity оштрафовала 14 блогеров, сайтов и медиа за незаконную рекламу азартных игр. Общая сумма штрафов составила — 67 миллионов гривен", — сказано в расследовании.

