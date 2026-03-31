Лудоманія у війську: чому заборона азартних ігор для військових не діє, — розслідування

Після звернення нині покійного військовослужбовця та активіста Павла Петриченка та петиції з вимогою обмежити роботу онлайн-казино, президент України своїм указом в 2014 році ввів в дію рішення РНБО про протидію негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті із окремим пунктом про військових. Але це не спрацювало.

У 2024 році Петриченко попереджав, що азартні ігри стають серйозною проблемою для військових. Указ Володимира Зеленського передбачав одразу кілька речей: обмеження реклами азартних ігор, заборону створювати кілька акаунтів для одного гравця, ліміти витрат у грі, запуск державної системи онлайн-моніторингу. Окремий пункт стосувався військових. Головнокомандувачу ЗСУ та керівникам інших військових формувань доручили заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів і участь в азартних іграх в інтернеті під час воєнного стану. Але журналісти Bihus.Info провели розслідування та зазначають, що ці міри не спрацювали належним чином.

Військові продовжують знімати стрес в онлайн-казино

Після указу Володимира Зеленського СБУ мала перевірити операторів азартних ігор, Нацбанк - напрацювати механізми блокування платежів кредитними коштами, а Мінцифри - домовитися з Apple і Google про обмеження застосунків без ліцензій.

"Держава звернула увагу на проблему і почала щось з неї робити. Але схоже, що це не спрацювало. Місяць тому нам на редакційну пошту прийшов лист від військовослужбовця Андрія", - зазначають журналісти, підкреслюючи, що в 2026 році гральний бізнес і далі приймає ставки від військових.

Військові ЗСУ продовжують витрачати гроші в онлайн-казино

Минулого року громадяни України витратили на азартні ігри 158 мільярдів гривень, частина з цієї суми — це заробітні плати та "бойові" виплати. У своєму листі військовий Андрій зазначає, що указ президента не працює і що казино офіційно відповідають військовим, що обмежень для військовослужбовців нема. Андрій зізнався, що програв понад мільйон гривень на слотах.

"Відчуття, коли азарт трошки дещо схожий з тим відчуттям, коли опиняєшся в екстремальних моментах під час бойових дій", — розповів Андрій журналістам.

У Державному агентстві України ПлейСіт (Playcity) зазначають, що після рішення РНБО запрацювала лише частина інструментів, зокрема, з'явилася функція "самообмеження" та потрапляння в реєстр до осіб, яким обмежений доступ до азартних ігор ("Реєстр лудоманів"). На сайті Playcity можна подати заяву для внесення в цей реєстр, це можуть зробити і близькі лудоманів.

Однак військовий Андрій розповів Bihus.Info, щоб внести себе в "Реєстр лудоманів" необхідно підписати заяву електронним підписом, зокрема "Дія. Підпис", однак у нього немає ID-картки та закордонного паспорта, тому він не може цього зробити. Підписати через BankID у нього також не вийшло через те, що система видає помилку.

Інший військовий Сил спеціальних операцій Павло розповів, що не знає жодного українського підрозділу, в якому б не було щонайменше одного лудомана.

"Військові-лудомани перестають думати про виконання бойових завдань, а думають лише про те, як повертати борги, як заробити більше грошей, щоб віддати борги. Це велика проблема, яка дуже поширена в армії", — наголосив він.

Ще один військовий Тимур розповів, що деякі командири намагаються контролювати ігрову залежність своїх підлеглих самостійно: вони забирають телефони у військових-лудоманів і коли приходить зарплата, контролюють, щоб військові роздали борги.

Журналісти наголошують: щоб заборонити військовим грати в азартні ігри, система має вміти їх ідентифікувати. Цього механізму досі немає.

Керівник Державного агентства України PlayCity Геннадій Новіков вказує, що в казино нині немає інформації, якщо людина сама цього не зазначить, про професійну приналежність гравця.

Механізм заборони доступу військових до азартних ігор досі знаходиться на доопрацюванні.

Лудоманія серед військових — що робить держава

Для початку держава має створити Єдиний реєстр військовослужбовців. У Міноборони вказують, що цей реєстр дозволить ідентифікувати військових.

"Прямих інтеграцій між Реєстром військовослужбовців та операторами азартних ігор не передбачається... Обмін даними буде здійснюватися з Реєстром осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх", - повідомили в Міноборони України.

Журналісти пояснили, як це працюватиме:

гравець реєструється в онлайн-казино;

казино робить запит до "Реєстру лудоманів";

реєстр додатково перевіряє статус у новому реєстрі військовослужбовців;

якщо статус військовослужбовця підтверджується, то система відповідає казино, що допуск цій людині заборонений.

Але це план "без чіткого дедлайну". І попри рішення РНБО, азартні ігри досі рекламують усюди і навіть блогери в соцмережах.

"За даними Мінцифри, лише за другу половину 2025 року PlayCity оштрафувала 14 блогерів, сайтів і медіа за незаконну рекламу азартних ігор. Загальна сума штрафів становила — 67 мільйонів гривень", — сказано у розслідуванні.

