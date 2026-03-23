Українським військовим обмежать доступ до азартних ігор, — Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством оборони України готує механізм, який обмежить участь військовослужбовців ЗСУ в азартних іграх під час воєнного стану.

Мета такої ініціативи — захистити військових і сім'ї від ризиків і наслідків ігрової залежності, йдеться в заяві Мінцифри. Уже розроблено алгоритм

Як це працюватиvt?

Під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, і реєстр військовослужбовців. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується.

Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть тільки факт обмеження без витоку даних і пояснень.

За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку — держагентство PlayCity, уточнили в міністерстві.

Про проблему захоплення солдатами азартними іграми в ЗСУ заговорили ще два роки тому. В онлайн-казино програються зароблені "бойові", нерідко військові потрапляють у борги. Повномасштабна війна, постійний стрес без повноцінного відновлення робить солдатів вразливішими до подібних розваг. Азартні ігри перетворилися для багатьох на ліки від стресу і джерело адреналіну.

Це призводить до проблем у сім'ї, конфліктів із побратимами та багатьох інших негативних наслідків.

Першим публічно про проблему лудоманії (ігрової залежності, — ред.) серед бійців ЗСУ заявив солдат-аеророзвідник з 59-ї бригади Павло Петриченко. Щоб побороти явище, він запропонував запровадити реєстр і процес верифікації гравців на час воєнного стану.

Слідом після Петриченка тему лудоманії у ЗСУ підхопив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко. Політик заявив, що у 9 із 10 солдатів на передовій нібито є проблеми з онлайн-іграми.

Нагадаємо, в Україні легалізували гральний бізнес у липні 2020 року. Верховна Рада для цього ухвалила законопроєкт "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

З 25 липня 2024 року в Україні набув чинності новий механізм обмеження кредитування осіб, схильних до азартних ігор.

За даними Центру економічної стратегії, у 2024 році гральний бізнес сплатив до державного бюджету майже 17 млрд гривень податків.