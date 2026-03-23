Украинским военным ограничат доступ к азартным играм, — Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины вместо с Министерством обороны Украины готовит механизм, который ограничит участие военнослужащих ВСУ в азартных играх во время военного положения.

Цель такой инициативы — защитить военных и семьи от рисков и последствий игровой зависимости, говорится в заявлении Минцифры. Уже разработан алгоритм

Как это будет работать?

При входе в игру пользователя будут проверяться через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих. Если ограничение подтверждается – доступ к игре блокируется.

Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения без утечки данных и объяснений.

За внедрение механизма отвечает регулятор игорного рынка — госагентство PlayCity, уточнили в министерстве.

О проблеме увлечения солдатами азартными играми в ВСУ заговорили еще два года назад. В онлайн-казино проигрываются заработанные "боевые", нередко военные попадают в долги. Полномасштабная война, постоянный стресс без полноценного восстановления делает солдат уязвимее к подобным развлечениям. Азартные игры превратились для многих в лекарство от стресса и источник адреналина.

Это приводит к проблемам в семье, конфликтам с побратимами и многим другим негативным последствиям.

Первым публично о проблеме лудомании (игровой зависимости, — ред.) среди бойцов ВСУ заявил солдат-аэроразведчик из 59-й бригады Павел Петриченко. Чтобы побороть явление, он предложил ввести реестр и процесс верификации игроков на время военного положения.

Следом после Петриченко тему лудомании в ВСУ подхватил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Политик заявил, что у 9 из 10 солдат на передовой якобы есть проблемы с онлайн-играми.

Напомним, в Украине легализовали игорный бизнес в июле 2020 года. Верховная Рада для этого приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

С 25 июля 2024 года в Украине вступил в силу новый механизм ограничения кредитования лиц, склонных к азартным играм.

По данным Центра экономической стратегии, в 2024 году игорный бизнес уплатил в государственный бюджет почти 17 млрд гривен налогов.