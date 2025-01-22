В декабре 2024 года украинцы потратили на азартные игры почти рекордные 20 млрд грн

По данным Центра экономической стратегии, в 2024 году игорный бизнес уплатил в государственный бюджет почти 17 млрд гривен налогов. Это на 6,4 млрд гривен больше, чем в 2023 году.

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В декабре 2024 года объем средств, которые украинцы потратили на пополнение игорных счетов, достиг рекордной суммы в 19,4 миллиарда гривен. Этот показатель значительно превышает предыдущие среднемесячные данные. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики депутатом Ярослав Железняк со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Согласно данным, в течение января-ноября 2024 года украинцы ежемесячно в среднем пополняли игорные счета на сумму около 12,7 миллиарда гривен.

"Не все проигрывают (что-то же возвращается как выигрыш). Но в целом это конечно печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений", — отметил Железняк.

В течение 2024 года игорный бизнес уплатил в бюджет 16,99 млрд гривен налогов против 10,4 млрд в 2023-м.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

В то же время за год налоговая нагрузка уменьшилась.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Плохая новость — в целом уменьшилась налоговая нагрузка. Это в процентах к пополнениям (потому так как легальные пополнения растут, то и динамику по налогам вы видите больше). Но это означает, что схемы по уклонению остаются. Просто более сложные", — написал Железняк.

Напомним, до 10 февраля в Украине должна быть ликвидирована Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

С 25 июля 2024 года в Украине вступил в силу новый механизм ограничения кредитования лиц, склонных к азартным играм.