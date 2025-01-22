У грудні 2024 року українці витратили на азартні ігри майже рекордні 20 млрд грн

За даними Центру економічної стратегії, у 2024 році гральний бізнес сплатив до державного бюджету майже 17 млрд гривень податків. Це на 6,4 млрд гривень більше, ніж у 2023 році.

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У грудні 2024 року обсяг коштів, які українці витратили на поповнення гральних рахунків, досяг рекордної суми в 19,4 мільярда гривень. Цей показник значно перевищує попередні середньомісячні дані. Про це повідомив народний депутат від "Голосу", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики депутатом Ярослав Железняк із посиланням на дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Згідно з даними, протягом січня-листопада 2024 року українці щомісяця в середньому поповнювали гральні рахунки на суму близько 12,7 мільярда гривень.

"Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг", — зазначив Железняк.

Протягом 2024 року гральний бізнес сплатив до бюджету 16,99 млрд гривень податків проти 10,4 млрд у 2023-му.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Водночас за рік податкове навантаження зменшилося.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Погана новина – в цілому зменшилось податкове навантаження. Це у відсотках до поповнень (тому так як легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні", — написав Железняк.

Нагадаємо, до 10 лютого в Україні має бути ліквідована Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей.

З 25 липня 2024 року в Україні набув чинності новий механізм обмеження кредитування осіб, схильних до азартних ігор.