КРАІЛ має бути ліквідована в Україні до 10 лютого: Гетманцев пояснив, що буде далі

За словами нардепа, до 24 січня Кабмін має визначитися з міністерством, яке формуватиме державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) має припинити свою діяльність до 10 лютого 2025 року. Всі її функції будуть передані іншим державним органам з 1 квітня. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ліквідація КРАІЛ і впровадження нових механізмів регулювання азартних ігор відбуватимуться поетапно:

До 24 січня Кабінет міністрів має визначити міністерство, яке відповідатиме за політику у сфері азартних ігор.

Кабінет міністрів має визначити міністерство, яке відповідатиме за політику у сфері азартних ігор. До 10 лютого КРАІЛ буде офіційно ліквідована, а замість неї створять новий орган.

КРАІЛ буде офіційно ліквідована, а замість неї створять новий орган. До 28 лютого уряд розробить підзаконні акти для реалізації положень закону.

уряд розробить підзаконні акти для реалізації положень закону. З 1 квітня усі функції КРАІЛ передадуть іншим органам, а також почнуть діяти нові вимоги для захисту прав гравців.

усі функції КРАІЛ передадуть іншим органам, а також почнуть діяти нові вимоги для захисту прав гравців. До 30 вересня планується впровадження Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка забезпечить контроль за діяльністю організаторів азартних ігор.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня підписав закон №4116-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 4 грудня 2024 року.

Окрім ліквідації КРАІЛ документ передбачає заборону реклами азартних ігор, за винятком певних випадків (на ТБ та радіо в нічний час, у медіа й на платформах, де аудиторія старше 21 року). Також під забороною дзвінки та СМС від організаторів азартних ігор невизначеному колу осіб.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ще у травні 2023 року виступав за ліквідацію КРАІЛ і посилення контролю за гральним бізнесом.

18 грудня ДБР затримало голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотиків.