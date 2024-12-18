Наркотики, "СВО" та підтримка росіян: що відомо про голову КРАІЛ Івана Рудого

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за те, що організація свідомо не позбавляла ліцензії одну з комерційних структур, що організовує азартні ігри в інтернеті.

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В середу, 18 грудня, працівники Державного бюро розслідувань затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотиків. Про це ДБР повідомили в Telegram-каналі.

Затримання голови КРАІЛ: подробиці

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за те, що організація свідомо не позбавляла ліцензії одну з комерційних структур, що організовує азартні ігри в інтернеті. Бенефіціарним її власником є росіяни, а представники організації сприяли державі-агресору. Таке рішення керівник організації приймав попри експертизи про загрозу онлайн-казино національній безпеці.

Правоохоронці також встановили, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, здійснювала фінансування ветеранів "СВО". Наразі онлайн-казино продовжує діяльність в Росії та на російських вебресурсах.

"Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені", — додали в ДБР.

Іван Рудий: що про нього відомо

Іван Рудий — державний та політичний діяч, капітан національної збірної України "Ігри нескорених" та голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він є колишнім військовим, також брав участь у бойових діях на сході України. У 2014 році потрапив під ворожий обстріл та зазнав важкого поранення, після чого став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України у Мінветеранів.

На посаду керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей він призначений 28 жовтня 2020 року. У січні 2024 року НАЗК виявило у діях голови КРАІЛ Івана Рудого ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією. Після конфлікту з працівницею КРАІЛ голова виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.

Боротьба з онлайн-казино в Україні

Нагадаємо, що в кінці березня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція із закликом обмежити гральний бізнес. В "Суспільному" зазначили, що через кілька годин після публікації петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.

У квітні комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт N9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. Пізніше, 20 квітня 2024 року, законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про затримання голови КРАІЛ Івана Рудого. За інформацією ДБР, він сприяв діяльності російського онлайн казино, яке мало ліцензію на організацію азартних ігор в Україні. Згодом правоохоронці підтвердили це.