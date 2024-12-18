У ДБР підтвердили затримання голови КРАІЛ, якого підозрюють у пособництві РФ (фото)

Слідство вважає, що голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей умисно не вживав заходів щодо позбавлення онлайн-казино, яке пов'язане з Росією, відповідної ліцензії. Під час обшуків у нього також виявили засоби, схожі на наркотичні.

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Посадовця підозрюють у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотиків. Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 18 грудня.

Як стверджує слідство, КРАІЛ під керівництвом затриманого свідомо не позбавляла ліцензії одну з комерційних структур, що організовує азартні ігри в інтернеті. Ця компанія належить російському бенефіціару, а її діяльність, за висновками експертів, створювала загрозу національній безпеці України.

Обшуки у голови КРАІЛ Фото: ДБР Обшуки у голови КРАІЛ Фото: ДБР

Також слідство встановило, що людина, яка контролювала діяльність казино, нібито причетна до фінансування російських ветеранів так званої "спеціальної військової операції" ("СВО"). Онлайн-казино продовжує працювати на території РФ та використовувати російські вебресурси.

Суд уже обрав запобіжні заходи для бенефіціарних власників казино, директора компанії та власника торгової марки й доменного імені. Усіх їх взято під варту. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють, чи могли інші посадовці сприяти функціонуванню забороненої структури.

В Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці провели обшуки в очільника КРАІЛ за місцем його проживання, роботи та в автомобілях, вилучили флеш носії, чорнові записи, та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України), а також обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про затримання голови КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино Pin-Up, яке мало ліцензію на організацію азартних ігор в Україні.