Сприяв російському казино: в Україні затримано голову комісії з азартних ігор, — ЗМІ

За даними журналістів, Івана Рудого підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино Pin-Up, яке мало ліцензію на організацію азартних ігор в Україні. Це казино звинувачують у відмиванні російських грошей, а також у фінансуванні військової агресії РФ проти України.

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Українські правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це повідомляє видання "Бабель" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За попередніми даними ЗМІ, Івана Рудого підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино Pin-Up, яке мало ліцензію на організацію азартних ігор в Україні. Це казино звинувачують у відмиванні російських грошей, а також у фінансуванні військової агресії Росії проти України.

За даними джерел "Української правди", під час обшуків у Рудого знайшли речовини, схожі на наркотичні.

Під час обшуків у Рудого знайшли наркотичні речовини.

Слідство з'ясувало, що особи, пов'язані з Pin-Up, вели господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам так званої "ЛНР". За даними Державного бюро розслідувань, ці кошти спрямовувалися на фінансування силового блоку РФ, оборонно-промислового комплексу та інших складових російської військової машини.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення керівники, які контролюють казино, підтримували російських ветеранів так званої "спеціальної військової операції" (учасників війни в Україні). Саме онлайн-казино продовжує працювати на російських платформах.

Журналісти також нагадали, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. До квітня 2025 року планується створення нового органу, який регулюватиме сферу азартних ігор і лотерей. Також буде визначено міністерство, яке відповідатиме за політику в цій галузі.

Нагадаємо, що тепер під час видачі кредиту банки перевірятимуть, чи не є клієнт лудоманом. Таких громадян внесено до спеціального Реєстру за зверненням батьків, дружин або дітей.

Раніше Фокус писав про те, що Збройним силам України загрожує лудоманія. Річ у тім, що не всі військові здатні контролювати свій азарт, а онлайн-казино можуть цим користуватися.