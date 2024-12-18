Содействовал российскому казино: в Украине задержан глава комиссии по азартным играм, — СМИ

По данным журналистов, Ивана Рудого подозревают в содействии деятельности российского онлайн-казино Pin-Up, которое имело лицензию на организацию азартных игр в Украине. Это казино обвиняют в отмывании российских денег, а также в финансировании военной агрессии РФ против Украины.

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Украинские правоохранители задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным СМИ, Ивана Рудого подозревают в содействии деятельности российского онлайн-казино Pin-Up, которое имело лицензию на организацию азартных игр в Украине. Это казино обвиняют в отмывании российских денег, а также в финансировании военной агрессии России против Украины.

По данным источников "Украинской правды", во время обысков у Рудого нашли вещества, похожие на наркотические.

Во время обысков у Рудого нашли наркотические вещества.

Следствие выяснило, что лица, связанные с Pin-Up, вели хозяйственную деятельность на территории, подконтрольной боевикам так называемой "ЛНР". По данным Государственного бюро расследований, эти средства направлялись на финансирование силового блока РФ, оборонно-промышленного комплекса и других составляющих российской военной машины.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения руководители, контролирующие казино, поддерживали российских ветеранов так называемой "специальной военной операции" (участников войны в Украине). Само онлайн-казино продолжает работать на российских платформах.

Журналисты также напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 9256-д, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ. До апреля 2025 года планируется создание нового органа, который будет регулировать сферу азартных игр и лотерей. Также будет определено министерство, которое будет отвечать за политику в этой области.

Напомним, что теперь при выдаче кредита банки будут проверять, не является ли клиент лудоманом. Такие граждане внесены в специальный Реестр по обращению родителей, жен или детей.

Ранее Фокус писал о том, что Вооруженным силам Украины угрожает лудомания. Дело в том, что не все военную способны контролировать свой азарт, а онлайн-казино могут этим пользоваться.