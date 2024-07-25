Банкам запретили выдавать кредиты лудоманам, — НБУ
Банки должны убедиться, что не выдают заем гражданину, который ранее тратил средства на азартные игры, пояснили в НБУ. Такие граждане внесены в специальный Реестр по обращению родителей, жен или детей.
Бюро кредитных историй, которые оценивают способность клиента отдать заем, получили возможность узнать, не является ли он лудоманом. Для этого они получили доступ к реестру граждан, имеющих игровую зависимость, комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об особенностях кредитования лудоманов пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) рассказала в Telegram-канале учреждения.
В заметке указывается, что новые возможности для бюро кредитных историй начнут действовать с 25 июля 2024 года. С этой даты они получают доступ к официальному Реестру лиц, которым ограничили доступ к азартным играм. Ранее в комиссии КРАИЛ работали над тем, что была техническая возможность доступа — это должно быть выполнено в соответствии с изменениями в Закон "О потребительском кредитовании", напомнили в НБУ. Если обращение покажет, что гражданин есть в этом реестре, то кредит ему выдавать нельзя.
Решение НБУ о лудоманах — детали
В тексте закона о кредитовании действительно можно отыскать статью 10. В статье говорится о том, что банк перед тем, как выдать заем, должен проверить кредитоспособность потенциального клиента. Если выяснится, что он страдает от лудомании, то кредит ему выдавать запрещено.
В НБУ описали процедуру, по которой решается вопрос с кредитом:
- кредитодатель обязательно проверяет, не является ли желающий взять кредит лудоманом. Для этого следует обратиться в бюро кредитных историй;
- бюро обращается в Реестр КРАИЛ и получает данные о клиенте. Человек попадает в этот Реестр, если, например, занимал деньги и тратил их на ставки;
- если гражданин есть в Реестре, то выдавать ему займ запрещено.
Пресс-служба ведомства также напомнила, что есть специальная процедура, по которой близкие (родители, второй супруг, дети) могут внести лудомана в Реестр КРАИЛ. Родственники подают заявление о том, что человек занимает средства и тратит их на игру. Это учреждение проверяет информацию и, если все подтверждается, то добавляет такого человека в соответствующий список. Детали этой процедуры описаны на сайте комиссии по регулированию.
Отметим, 4 апреля в Верховной Раде поддержали законопроект, который должен ужесточить ограничения для азартных игр. В законопроекте указывается, что КРАИЛ ликвидируют. Кроме того, наложат определенные ограничения на рекламу, ограничат доступ военных к таким "развлечениям" и усилят контроль за переводами средств. В марте 2024 года на портале электронных петиций появилось обращение, созданное бойцом ВСУ Петром Петриченко (погиб через несколько недель). В тексте петиции говорилось о вреде, который наносят интернет-казино украинским военным.
Напоминаем, 25 июля в НБУ подтвердили, что в Украине существенно возросло количество фальшивых купюр, и объяснили, почему так произошло. В июне стало известно, что по некоторым причинам Нацбанк может заблокировать банковский перевод на неделю.