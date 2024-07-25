Банкам заборонили видавати кредити лудоманам, — НБУ

Банки повинні переконатись, що не видають позику громадянину, який раніше витрачав кошти на азартні ігри, пояснили в НБУ. Такі громадяни внесені у спеціальний Реєстр за зверненням батьків, дружин або дітей.

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Бюро кредитних історій, які оцінюють здатність клієнта віддати позику, отримали можливість дізнатись, чи не є він лудоманом. Для цього вони отримали доступ до реєстру громадян, які мають ігрову залежність, комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про особливості кредитування лудоманів пресслужба Національного банку України (НБУ) розповіла у Telegram-каналі установи.

У дописі зазначається, що нові можливості для бюро кредитних історій почнуть діяти з 25 липня 2024 року. З цієї дати вони отримують доступ до офіційного Реєстру осіб, яким обмежили доступ до азартних ігор. Раніше у комісії КРАІЛ працювали над тим, що була технічна можливість доступу — це мало бути виконано відповідно до змін до Закону "Про споживче кредитування", нагадали у НБУ. Якщо звернення покаже, що громадянин є в цьому реєстрі, то кредит йому видавати не можна.

Рішення НБУ щодо лудоманів — деталі

У тексті закону про кредитування дійсно можна відшукати статтю 10. У статті йдеться про те, що банк перед тим, як видати позику, має перевірити кредитоспроможність потенційного клієнта. Якщо з'ясується, що він страждає від лудоманії, то кредит йому видавати заборонено.

Рішення НБУ - деталі закону про крелити щодо лудоманів Фото: Скриншот

У НБУ описали процедуру, за якою вирішується питання з кредитом:

кредитодавець обов'язково перевіряє, чи не є охочий взяти кредит лудоманом. Для цього слід звернутись у бюро кредитних історій;

бюро звертається до Реєстру КРАІЛ і отримує дані щодо клієнта. Людина потрапляє у цей Реєстр, якщо, наприклад, позичала гроші та витрачала їх на ставки;

якщо громадянин є у Реєстрі, то видавати йому позику заборонено.

Пресслужба відомства також нагадала, що є спеціальна процедура, за якою близькі (батьки, другий член подружжя, діти) можуть внести лудомана до Реєстру КРАІЛ. Родичі подають заяву про те, що людина позичає кошти та витрачає їх на гру. Ця установа перевіряє інформацію і, якщо все підтверджується, то додає таку особу у відповідний список. Деталі цієї процедури описані на сайті комісії з регулювання.

Зазначимо, 4 квітня у Верховній Раді підтримали законопроєкт, який має зробити жорсткішими обмеження для азартних ігор. У законопроєкті зазначається, що КРАІЛ ліквідують. Крім того, накладуть певні обмеження на рекламу, обмежать доступ військових до таких "розваг" та посилять контроль за переказами коштів. У березні 2024 року на порталі електронних петицій з'явилося звернення, створене бійцем ЗСУ Петром Петриченком (загинув за кілька тижнів). У тексті петиції ішлося про шкоду, які завдають інтернет-казино українським військовим.

Нагадуємо, 25 липня у НБУ підтвердили, що в Україні суттєво зросла кількість фальшивих купюр, і пояснили, чому так сталось. У червні стало відомо, що з деяких причин Нацбанк може заблокувати банківський переказ на тиждень.