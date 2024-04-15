Может помочь Нацбанк: боец рассказал, как побороть лудоманию в ВСУ (видео)

Аэроразведчик Павел Петриченко призвал ограничить доступ онлайн-казино для военных, поскольку одной рукой такие заведения "вытягивают деньги из кармана военных, а другой — привозит "мавик" на бригаду и записывает себя в благотворители.

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Лудомания угрожает Вооруженным силам Украины, поскольку не все военную способны контролировать свой азарт, а онлайн-казино могут этим пользоваться. На YouTube-канале "Телебачення Торонто" опубликовали видео на соответствующую тему.

Журналисты пообщались с военнослужащим 59-й отдельной мотопехотной бригады Павлом Петриченко, который зарегистрировал на сайте президента Украины петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, и другими военнослужащими, чтобы понять, насколько в ВСУ распространен увлечение онлайн-казино.

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На сайте президента Украины есть ссылка на нелегальное онлайн-казино (видео, скриншот)

В сюжете говорится о том, что одной рукой онлайн-казино "вытягивает деньги из кармана военных, а другой — привозит один "мавик" на бригаду и записывает себя в благотворители". Авторы рассказали, что засилье рекламы онлайн-казино приводит к негативному влиянию на бойцов.

Один из военных рассказал, что эта проблема в армии действительно насущная. Военные даже в перерывах между штурмами играют в онлайн-казино.

"Действительно этой штукой заражены", — рассказал боец Игорь Митров.

Павел Петриченко прокомментировал помощь онлайн-казино армии. По его словам, на фоне различных акций по поставкам дронов и вооружения, такие учреждения пытаются "отбелить репутацию", но на самом деле для ВСУ их действия несут разрушительные последствия. Он предложил и определенное решение.

"Национальный банк может видеть, на какие карты заходят деньги из воинских частей с зарплаты, и хотя бы ограничить верификацию этих карт на игорных сайтах", — пояснил он.

Проблема с лудоманией в ВСУ

Аэроразведчик Павел Петриченко 3 апреля создал петицию относительно азартных игр, которая набрала необходимое количество голосов. Он заявил, что военнослужащие, которые уже третий год находятся вдали от своих семей, не имея возможности нормально отдохнуть и находясь в условиях постоянного стресса, являются психологически уязвимыми.

Президент Владимир Зеленский высказался по проблеме онлайн-казино. Он заявил, что СБУ, Минцифры и другие ведомства разрабатывают соответствующие шаги для контроля над отраслью азартных игр в онлайне.

Журналисты Bihus.Info 7 апреля узнали о том, что онлайн-казино отбеливают репутацию и "пиарятся" на теме войны. Журналисты считают, что онлайн-казино создают себе репутацию "волонтеров". В расследовании указано, что сумму для передачи распиаренных "15 мавиков" онлайн-казино зарабатывает всего за 10 минут 48 секунд.

Напомним, 29 марта боец ВСУ рассказал свою историю об онлайн-казино. Военный "просаживал" в онлайн-казино все боевые, а дома объяснял, что все это якобы сделал командир, который "присваивал его выплаты". Также в подразделении начали исчезать ценные вещи.