В ГБР подтвердили задержание главы КРАИЛ, которого подозревают в пособничестве РФ (фото)

Следствие считает, что председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей умышленно не принимал меры по лишению онлайн-казино, которое связано с Россией, соответствующей лицензии. Во время обысков у него также обнаружили средства, похожие на наркотические.

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Работники Государственного бюро расследований задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Чиновника подозревают в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 18 декабря.

Как утверждает следствие, КРАИЛ под руководством задержанного сознательно не лишала лицензии одну из коммерческих структур, организующую азартные игры в интернете. Эта компания принадлежит российскому бенефициару, а ее деятельность, по выводам экспертов, создавала угрозу национальной безопасности Украины.

Обыски у главы КРАИЛ Фото: ГБР Обыски у главы КРАИЛ Фото: ГБР

Также следствие установило, что человек, который контролировал деятельность казино, якобы причастен к финансированию российских ветеранов так называемой "специальной военной операции" ("СВО"). Онлайн-казино продолжает работать на территории РФ и использовать российские веб-ресурсы.

Суд уже избрал меры пресечения для бенефициарных владельцев казино, директора компании и владельца торговой марки и доменного имени. Все они взяты под стражу. Расследование продолжается, правоохранители проверяют, могли ли другие должностные лица способствовать функционированию запрещенной структуры.

В Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители провели обыски у главы КРАИЛ по месту его жительства, работы и в автомобилях, изъяли флеш носители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 УК Украины), а также избрании меры пресечения.

Напомним, 18 декабря в СМИ появилась информация о задержании главы КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в содействии деятельности российского онлайн-казино Pin-Up, которое имело лицензию на организацию азартных игр в Украине.