Наркотики, "СВО" и поддержка россиян: что известно о главе КРАИЛ Иване Рудом

Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за то, что организация сознательно не лишала лицензии одну из коммерческих структур, организующую азартные игры в интернете.

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В среду, 18 декабря, работники Государственного бюро расследований задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков. Об этом ГБР сообщили в Telegram-канале.

Задержание главы КРАИЛ: подробности

Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за то, что организация сознательно не лишала лицензии одну из коммерческих структур, организующую азартные игры в интернете. Бенефициарным ее владельцем являются россияне, а представители организации способствовали государству-агрессору. Такое решение руководитель организации принимал несмотря на экспертизы об угрозе онлайн-казино национальной безопасности.

Правоохранители также установили, что человек, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, осуществлял финансирование ветеранов "СВО". Сейчас онлайн-казино продолжает деятельность в России и на российских веб-ресурсах.

"Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени", — добавили в ГБР.

Иван Рудый: что о нем известно

Иван Рудый — государственный и политический деятель, капитан национальной сборной Украины "Игры непокоренных" и председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он является бывшим военным, также участвовал в боевых действиях на востоке Украины. В 2014 году попал под вражеский обстрел и получил тяжелое ранение, после чего стал секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей павших защитников Украины в Минветеранов.

На должность руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей он назначен 28 октября 2020 года. В январе 2024 года НАПК выявило в действиях председателя КРАИЛ Ивана Рудого признаки правонарушения, связанного с коррупцией. После конфликта с работницей КРАИЛ председатель вынес на рассмотрение и лично проголосовал за открытие дисциплинарного производства и отстранение ее от занимаемой должности.

Борьба с онлайн-казино в Украине

Напомним, что в конце марта на сайте Офиса президента Украины появилась петиция с призывом ограничить игорный бизнес. В "Суспільному" отметили, что через несколько часов после публикации петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

В апреле комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект N9256-д. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом. Позже, 20 апреля 2024 года, законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 18 декабря в СМИ появилась информация о задержании главы КРАИЛ Ивана Рудого. По информации ГБР, он способствовал деятельности российского онлайн казино, которое имело лицензию на организацию азартных игр в Украине. Впоследствии правоохранители подтвердили это.