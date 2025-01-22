КРАИЛ должна быть ликвидирована в Украине до 10 февраля: Гетманцев объяснил, что будет дальше

По словам нардепа, до 24 января Кабмин должен определиться с министерством, которое будет формировать государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.

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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) должна прекратить свою деятельность до 10 февраля 2025 года. Все ее функции будут переданы другим государственным органам с 1 апреля. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, ликвидация КРАИЛ и внедрение новых механизмов регулирования азартных игр будут происходить поэтапно:

До 24 января Кабинет министров должен определить министерство, которое будет отвечать за политику в сфере азартных игр.

Кабинет министров должен определить министерство, которое будет отвечать за политику в сфере азартных игр. До 10 февраля КРАИЛ будет официально ликвидирована, а вместо нее создадут новый орган.

КРАИЛ будет официально ликвидирована, а вместо нее создадут новый орган. До 28 февраля правительство разработает подзаконные акты для реализации положений закона.

правительство разработает подзаконные акты для реализации положений закона. С 1 апреля все функции КРАИЛ передадут другим органам, а также начнут действовать новые требования для защиты прав игроков.

все функции КРАИЛ передадут другим органам, а также начнут действовать новые требования для защиты прав игроков. До 30 сентября планируется внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая обеспечит контроль за деятельностью организаторов азартных игр.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января подписал закон №4116-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Верховная Рада приняла соответствующий закон 4 декабря 2024 года.

Кроме ликвидации КРАИЛ документ предусматривает запрет рекламы азартных игр, за исключением определенных случаев (на ТВ и радио в ночное время, в медиа и на платформах, где аудитория старше 21 года). Также под запретом звонки и СМС от организаторов азартных игр неопределенному кругу лиц.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров еще в мае 2023 года выступал за ликвидацию КРАИЛ и усиление контроля за игорным бизнесом.

18 декабря ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков.