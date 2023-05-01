Федоров выступил за ликвидацию КРАИЛ: Верховная Рада рассмотрит законопроект (фото)

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, отказ от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей позволит избавиться от человеческого фактора в выдаче лицензий игорному бизнесу.

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В Украине предлагают ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать предоставление игровой лицензии. Об этом сообщил в соцсетях глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"После поддержки депутатами решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий — процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям", — объяснил министр.

Чиновник рассказал, что предложенные организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга. Она будет помогать отслеживать взаимодействие операторов игорного бизнеса и государства.

"Правительство поддержало наш законопроект — и оно отправляется на рассмотрение в Парламент", — отметил Федоров.

Слова министра подтверждают данные на официальном вебпортале парламента Украины. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей был зарегистрирован сегодня, 1 мая.

Данные о законпроекте на вебпортале ВР Фото: скриншот

На сайте КРАИЛ говорится, что комиссия "обеспечивает государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей". Ее деятельность координирует Кабмин.

Напомним, 30 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам брать российские паспорта. Он назвал это "решением выжить", после которого порекомендовал дождаться освобождения оккупированных территорий или уехать из них.

Сегодня, 1 мая, в СБУ сообщили о направлении обвинительного акта о госизмене экс-депутата от ОПЗЖ Олега Волошина. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.