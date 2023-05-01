Федоров виступив за ліквідацію КРАІЛ: Верховна Рада розгляне законопроєкт (фото)

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відмова від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дозволить позбутися людського чинника у видачі ліцензій гральному бізнесу.

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В Україні пропонують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та автоматизувати надання гральної ліцензії. Про це повідомив у соцмережах голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій — процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", — пояснив міністр.

Посадовець розповів, що запропоновані організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу. Вона допомагатиме відстежувати взаємодію операторів грального бізнесу та держави.

"Уряд підтримав наш законопроєкт — і він відправляється на розгляд у Парламент", — зазначив Федоров.

Слова міністра підтверджують дані на офіційному вебпорталі парламенту України. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей був зареєстрований сьогодні, 1 травня.

Дані про законпроєкт на вебпорталі ВР Фото: скріншот

На сайті КРАІЛ йдеться, що комісія "забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей". Її діяльність координує Кабмін.

Нагадаємо, 30 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям брати російські паспорти. Він назвав це "рішенням вижити", після якого порекомендував дочекатися звільнення окупованих територій або виїхати з них.

Сьогодні, 1 травня, у СБУ повідомили про направлення обвинувального акту про держзраду ексдепутата від ОПЗЖ Олега Волошина. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.