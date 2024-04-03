Игромания в ВСУ: почему боевые командиры бьют тревогу, а власти бездействуют?

Помимо постоянных боев с армией РФ, украинские солдаты столкнулись с другой опасностью — онлайн-казино и ставками на спорт. Азартные игры часто оставляют военных без денег и порождают конфликты с побратимами и семьями. Фокус выяснил, насколько сильно проблема распространена на фронте и как с ней бороться.

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В Вооруженных силах Украины выявили проблему увлечения солдатами азартными играми. В онлайн-казино проигрываются заработанные "боевые", нередко военные попадают в долги. Третий год полномасштабной войны, постоянный стресс без полноценного восстановления делает солдат уязвимее к подобным развлечениям. Азартные игры превратились для многих в лекарство от стресса и источник адреналина.

Первым публично о проблеме лудомании (игровой зависимости, — ред.) среди бойцов ВСУ заявил солдат-аэроразведчик из 59-й бригады Павел Петриченко. Чтобы побороть явление, он предложил ввести реестр и процесс верификации игроков на время военного положения. Следовало бы ограничить круг пользователей, получающих зарплаты в воинских частях, советует он.

Аэроразведчик привел пример последствий увлечения военнослужащими онлайн-казино. Один из бойцов только побратимам должен 700 тысяч гривен. Неизвестно, сколько он проиграл заработанных денег и как часто брал кредиты. Петриченко подчеркивает: в его подразделении внимательно следят за увлечениями бойцов и проводят с ними работу.

Следом после Петриченко тему лудомании в ВСУ подхватил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Политик заявил, что у 9 из 10 солдат на передовой якобы есть проблемы с онлайн-играми.

Нардеп предупредил о проблемах для солдат в будущем: бойцы зарабатывают на передовой более 100 тысяч гривен в месяц, но вместо покупки жилья, инвестирования или простого накопления, деньги просто проигрываются. После возврата на "гражданку" безденежье, повышенное чувство справедливости и непонимание общества может привести к тому, что солдата привлечет криминальный мир.

Никто не может запретить участвовать в азартных играх, так как это конституционное право каждого украинца. Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый

"Сложно контролировать": взгляд властей на проблему лудомании в ВСУ

Павел Петриченко пошел далее и зарегистрировал 29 марта петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому об ограничении работы онлайн казино. В тексте содержится просьба запретить азартные игры и доступ военнослужащим к онлайн-казино во время военного положения, а также запретить рекламу этих продуктов с использованием военной символики.

"Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все денежное довольствие и берут микрокредиты, заводя себя и семьи в долговую яму. Или сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и побратимам", — указывает он.

Участники игорного рынка в 2023 году стали крупнейшими налогоплательщиками Фото: Фото: Gettyimages

Кроме того, многие российские онлайн-казино специально таргетируют рекламу на Украину. Страна-агрессор получает персональные данные военнослужащих и других граждан, что угрожает нацбезопасности Украины.

Буквально через несколько часов петиция авторства Петриченко набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Зеленский в ответ поручил главам Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по данному вопросу и на следующей неделе проработать решение.

В Верховной Раде пока не думают о законодательных механизмах регулирования лудомании в армии, говорит Фокусу член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Даже с юридической точки зрения мне сложно это представить. Как проконтролировать вход человека в онлайн-казино и подобные вещи? О проблеме этой я слышал, но профильный комитет точно не поднимал этот вопрос и в общении с военными я не слышал этого", — рассказывает политик.

Фокус просил Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) объяснить, можно ли повлиять на ситуацию с лудоманией в ВСУ и стоит ли ограничивать доступ к онлайн-казино для солдат во время войны. К моменту публикации материала комиссия не ответила на запрос.

Стоит отметить, что рынок азартных игр в Украине уже был под запретом с 2009 по 2020 годы. Участники рынка обходили ограничения, используя нелегальные сайты.

"Легальный рынок азартных игр — это 13 юридических лиц, работающих на "земле" и 17 — в сети интернет, а нелегальный — это более 600 сайтов", — отмечал глава КРАИЛ Иван Рудый.

Комиссия ведет реестр лиц с ограниченным доступом к игорным заведениям и участием в азартных играх. По состоянию на 1 апреля в списках было почти 6 000 тысяч человек. Внести игрока в реестр могут члены семьи первой степени родства, у командиров ВСУ нет такого права.

Рудый признает: никто не может запретить участвовать в азартных играх, так как это конституционное право каждого украинца.

Игровая зависимость превращается в проблему, если мешает служить и отбивать атаки россиян, но пока таких примеров не было. Играющих в онлайн-казино можно встретить почти в каждом подразделении, но случаи зависимости скорее будут одиночными Офицер 67-й отдельной механизированной бригады, военный психолог Андрей Козинчук.

Конфликты с побратимами и женами: военные о проблемах с азартными играми

Несколько действующих военных одного из подразделений ПВО в беседе с Фокусом подтверждают проблему увлечения онлайн-казино и ставками на спорт у военных еще с 2014 года, после начала вооруженного конфликта на Донбассе. Время отдыха часто тратится не на чтение книг и обсуждение текущих проблем, а на азартные игры.

"Так проще отвлечься, чем общаться на банальные темы и переживать о будущем противостоянии с Россией. Играют у меня в подразделении многие военные. Получают зарплаты относительно высокие, проигрывают, а потом у товарищей занимают. Не отдал в обещанное время деньги — получил конфликт с побратимами. Вмешиваются и жены, так как видят, что мужья присылают им заработанные деньги лишь частично", — говорит собеседник Фокуса.

На поле боя играть некогда, но как только военные отходят в тыл, начинается процесс замещения адреналина. Разрушительные последствия увлечений онлайн-казино нередко сравнивают с употреблением алкоголя, ведь от них зависит моральная обстановка в коллективе. Если солдаты проигрывают много денег, соответственно уровень дискомфорта и нервозности повышается.

При выполнении боевых задач военным некогда играть

Командиры боевых подразделений рассказали Фокусу, что вынуждены отбирать телефоны у подчиненных и выдавать их по графику. До двух часов в день отводится на звонки родным.

Лудомания распространена не только в армии, он и в украинском обществе в целом. А ВСУ — это неотъемлемая часть общества, комментирует Фокусу офицер 67-й отдельной механизированной бригады, военный психолог Андрей Козинчук.

"Игровая зависимость превращается в проблему, если мешает служить и отбивать атаки россиян, но пока таких примеров не было. Играющих в онлайн-казино можно встретить почти в каждом подразделении, но случаи зависимости скорее будут одиночными", — описал он проблему.

Физиологическая природа игровой зависимости объясняется замещением норадреналина, кортизола и серотонина, гормонов стресса и радости. Во время боев выделяется огромное количество этих гормонов, они сильно бьют по центральной нервной системе. Когда солдата выводят из зоны боевых действий, начинается условная ломка. Те, кто привык играть в опасность, частично заменяют ее азартными играми.

"На войне риски гораздо серьезнее, чем проиграть деньги на ставках. Один из источников — выигрыш в казино. Беда как раз не в проигрыше, а в выигрыше — из-за него вырабатываются гормоны счастья. Я знаю случаи, когда военные выигрывали более 50 000 гривен", — рассказывает психолог.

Польза от игорного бизнеса для бюджета Украины

Игорный бизнес за годы полномасштабной войны превратился в крупнейшего налогоплательщика. За 2023 год участники рынка заплатили 10,4 млрд гривен налогов — в 51 раз больше, чем в довоенном 2021 году, подсчитал замглавы комитета Верховой Рады Украины по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По сравнению с 2022 годом, поступления налогов от игорного бизнеса выросли в 14 раз. За февраль 2024 года уплачено 1,8 млрд гривен налогов, только за первые два месяца 2024 года с азартных игр в 11 раз больше поступлений, чем за весь мирный 2021 год, заметил политик.

Но член комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина приводит иные цифры. Игорный бизнес в 2023 году скрыл около 27 миллиардов гривен от бюджета, а общий оборот рынка достиг 207 миллиардов гривен.

Фoкус ранее писал, что в Украине легализовали игорный бизнес в июле 2020 года. Верховная Рада для этого приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев тогда просчитывал, что в 2021 году госбюджет должен получить 7,5 миллиардов гривен от участников игорного рынка за оплату лицензий и выпуска лотерей. Но получилось, что доходы от игорного бизнеса в 2021 году оказались лишь на 18% от запланированного уровня — 1,34 миллиардов гривен.