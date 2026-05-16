Третя перемога в Римі: Еліна Світоліна виграла турнір WTA 1000

Еліна Світоліна, перша ракетка України, виграла турнір серії WTA 1000 у Римі, перемігши у фіналі четверту у світовому рейтингу Коко Гофф зі США.

Гра тривала 2 години 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2, повідомляє "Чемпіон".

Еліна вшосте за свою кар'єру грала проти Гофф. Вона виграла четвертий очний матч і вже втретє перемогла американку 2026 року, а раніше здобувала над нею перемоги на Australian Open, а також на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

На шляху до цієї перемоги українка також обійшла Ноемі Базілетті, Гейлі Баптист, Ніколу Бартункову, Олену Рибакіну та Ігу Швьонтек.

Світоліна втретє тріумфувала в Римі. Раніше вона перемагала в столиці Італії у 2017 і 2018 роках. Також у її активі титули "тисячників" у Дубаї та Торонто.

Ця перемога стала для Еліни 20-ю на рівні WTA у 25 зіграних фіналах. Тенісистка з Одеси виграла на WTA 1000 5 із 6 вирішальних поєдинків, три з яких — на ґрунті. Спортсменка довела до перемоги всі 23 матчі сезону, в яких брала першу партію. На початку року Світоліна виграла турнір WTA 250 в Окленді.

З наступного тижня вона підніметься на сьому сходинку світового рейтингу тенісистів. У Чемпіонських перегонах, де враховуються тільки очки, набрані в поточному сезоні, українка стане третьою.

Нагадаємо, Світоліна обіграла росіянку Андрєєву на Australian Open, яка отримала нагороду від Путіна.

