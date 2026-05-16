Третья победа в Риме: Элина Свитолина выиграла турнир WTA 1000

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, выиграла турнир серии WTA 1000 в Риме, победив в финале четвертую в мировом рейтинге Коко Гофф из США.

Игра продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7(3), 6:2, сообщает "Чемпион".

Элина в шестой раз за свою карьеру играла против Гофф. Она выиграла четвертый очный матч и уже в третий раз победила американку в 2026 году, а ранее одерживала над ней победы на Australian Open, а также на турнире WTA 1000 в Дубае.

На пути к этой победе украинка также обошла Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Швьонтек.

Свитолина в третий раз триумфовала в Риме. Ранее она побеждала в столице Италии в 2017 и 2018 годах. Также в ее активе титулы "тысячников" в Дубае и Торонто.

Эта победа стала для Элины 20-й на уровне WTA в 25 сыгранных финалах. Теннисисстка из Одессы выиграла на WTA 1000 5 из 6 решающих поединков, три из которых — на грунте. Спортсменка довела до победы все 23 матча сезона, в которых принимала первую партию. В начале года Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Окленде.

Со следующей недели она поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга теннисистов. В Чемпионской гонке, где учитываются только очки, набранные в текущем сезоне, украинка станет третьей.

