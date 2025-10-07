Элина Свитолина показала почти трехлетнюю дочь от Гаэля Монфиса (фото)
Украинская теннисистка Элина Свитолина, чьей дочери Скай в октябре исполнится три года, показала, как выглядит девочка незадолго до своего дня рождения.
На снимке, которым поделилась одесситка в Insta-сторис, Скай исследует кофеварку. "Моя бариста", — написала Элина.
Миролитная традиционно не показывает лицо дочери, однако видно прическу, в которую собраны темные волосы Скай, и розовую кофточку. Звездная мама тщательно сохраняет приватность дочери, поэтому никогда не показывает публично ее лицо.
Дочь Элины Свитолиной
Скай родилась в октябре 2022 года. Она единственный ребенок украинки и ее мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Элина и ее иностранный избранник поженились летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии: сначала француз и украинка расписались в Неоне, а затем отправились на праздничную вечеринку в отель Four Seasons.
О романе пары стало известно в 2019 году. Спустя два года Монфис сделал предложение Свитолиной.
