Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые показала лицо своей дочери (фото)

Элина Свитолина скрывает лицо своей 2-летней дочери Скай. Однако 14 сентября она опубликовала подборку фото, на одном из которых можно рассмотреть ее дочь более детально, чем было до этого.

Звездная теннисистка из Одессы обнародовала фотографии за последнюю неделю. Их можно увидеть на ее странице в Instagram.

"В выпуске этой недели: все цвета жизни, которые делают ее прекрасной", — подписала фотографии Элина Свитолина.

Элина с дочкой Фото: Instagram Гаэль Монфис с дочерью Фото: Instagram

Дочь Элины Свитолиной

Скай родилась в октябре 2022 года. Сейчас она единственный ребенок украинки Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса.

"С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь — наше самое большое приключение", — поздравляла теннисистка дочь со 2-м днем рождения.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: instagram.com/elisvitolina

Пара поженилась летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии: французский теннисист и его избранница расписались в Неоне, а праздничная вечеринка состоялась в отеле Four Seasons.

Об отношениях Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. Француз сделал предложение Элине через два года, то есть в 2021.

