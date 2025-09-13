Катя Осадчая призналась, вернется ли ее сын в Украину из США: что он там делает

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала об обучении своего старшего сына Ильи от политика Олега Полищука. 22-летний юноша получает высшее образование за рубежом, а именно в США.

Related video

Впрочем, Илья планирует после этого возвращаться в Украину. Для NV звездная мама призналась, какую именно профессию выбрал ее первенец.

Юноша решил посвятить свое будущее IT-сфере: он осваивает искусственный интеллект. Более того, на это парня натолкнул его отец.

"Илья выбрал IT по специализации Artificial intelligence (искусственный интеллект). Он решил это еще пять лет назад, когда это направление не было таким модным, как сейчас. Илья хотел работать в IT, но направление искусственного интеллекта ему подсказал его папа, который также имеет отношение к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, пригодятся в Украине", — сказала жена Юрия Горбунова.

Катя Осадчая с сыном Фото: kosadcha

Илья с полученными знаниями и навыками планирует впоследствии возвращаться в Украину.

"Конечно, после окончания учебы Илья собирается вернуться в Украину. Мы пока не знаем, где он будет работать, но я убеждена, что его место здесь. Я считаю, что чем больше людей получат качественную профессию, понимание, как работает этот рынок, и вернутся в Украину с этими знаниями, они станут нашим социальным капиталом на будущее", — считает Осадчая.

Кроме Ильи, у знаменитости есть два маленьких сына от Юрия Горбунова — Даниил и Иван.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями Фото: Instagram kosadcha

Напомним, Фокус ранее писал, что:

12 сентября Катя Осадчая отпраздновала 42-й день рождения.

Звезда экрана кардинально сменила прическу.

Кроме того, Осадчая заявила, что "парни должны воевать", а украинцы напомнили, где ее старший сын.