Катя Осадча зізналася, чи повернеться її син до України із США: що він там робить

Українська телеведуча Катя Осадча розповіла про навчання свого старшого сина Іллі від політика Олега Поліщука. 22-річний юнак здобуває вищу освіту за кордоном, а саме в США.

Втім, Ілля планує після цього повертатися в Україну. Для NV зіркова мама зізналася, яку саме професію обрав її первісток.

Юнак вирішив присвятити своє майбутнє IT-сфері: він опановує штучний інтелект. Ба більше, на це хлопця наштовхнув його батько.

"Ілля обрав IT за спеціалізацією Artificial intelligence (штучний інтелект). Він вирішив це ще п’ять років тому, коли цей напрямок не був таким модним, як зараз. Ілля хотів працювати в IT, але напрямок штучного інтелекту йому підказав його тато, який також дотичний до сфери IT. Я впевнена, що навички сина зараз, як ніколи, знадобляться в Україні", — сказала дружина Юрія Горбунова.

Катя Осадча із сином Фото: kosadcha

Ілля зі здобутими знаннями та навичками планує згодом повертатися до України.

"Звісно, після закінчення навчання Ілля збирається повернутися в Україну. Ми поки що не знаємо, де він працюватиме, але я переконана, що його місце тут. Я вважаю, що чим більше людей отримають якісну професію, розуміння, як працює цей ринок, і повернуться до України з цими знаннями, вони стануть нашим соціальним капіталом на майбутнє", — вважає Осадча.

Окрім Іллі, у знаменитості є два маленьких сини від Юрія Горбунова — Данило та Іван.

Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами Фото: Instagram kosadcha

