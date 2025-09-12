Юрій Горбунов з синами зворушливо привітав Катю Осадчу з днем народження (відео)

12 вересня телеведуча Катя Осадча святкує день народження. У честь цього дня сім’я мило привітала її в соцмережах, а сама телеведуча зізналась, що вік — це просто цифра в паспорті.

Телеведучий Юрій Горбунов привітав свою дружину Катерину Осадчу з днем народження. Знаменитість 12 вересня святкує 42-річчя. Приємні слова Горбунов написав для неї на своїй сторінці в Instagram.

"Дорога моя Катруся!! З Днем народження!! 12.09 для нашої родини особливий день!! Люблю тебе безмежно!! Люби, надихай, твори і досягай всіх цілей!! Нехай все, що ти задумала, здійсниться!! Цілую міцно! Твій Юра!! Твої хлопці!" — йдеться у повідомленні.

Окрім чуттєвого підпису, Юрій із синами зняли зворушливе відео, в якому ще раз підкреслили свою любов до Катерини. Хлопці сказали, що їхня мама найкрасивіша у світі, і побажали їй бути здоровою, щасливою та любимою.

"З днем народження! Мамуся, любимо тебе", — вигукнули хлопці з батьком.

Осадча в коментарях відповіла: "Мої хлопці" і додала до повідомлення безліч сердець.

Телеведуча також опублікувала допис у своєму Instagram в честь свого дня народження. У відео вона сказала, що не відчуває себе на 42, а радше на 24.

"Я не відчуваю себе на 42. Я все ще багато планую, мрію, сміюсь, роблю дурниці", — сказала Катерина.

Стосунки Осадчої і Горбунова

У мережі раніше поширювались чутки, що ведуча нібито розлучила Юрія Горбунова з родиною. Катерина їх спростувала.

"На початок наших стосунків Юра вже рік як був розлучений. Тому я його з родини не уводила. Ми почали зустрічатися, коли він був вільний", — пояснила Осадча.

Зараз пара виховує двох спільних синів — Івана та Данила. У ведучої "Світського життя" також є старший син Ілля, який нині навчається у США, але планує повернутися в Україну.

До цього Горбунов понад 20 років перебував у шлюбі з Людмилою. У пари не було спільних дітей, а офіційно вони розлучилися у 2015 році.

