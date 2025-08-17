З початком війни купує менше одягу: Катя Осадча показала свій гардероб та улюблені речі (фото)

Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала свій гардероб в Instagram та розповіла про улюблені речі, які носить у повсякденному житті. Зірка також поділилася історіями окремих предметів одягу та акцентувала на підтримці українських дизайнерів.

Related video

Як йдеться у відео з її профілю, телеведуча показала власну шафу типу walk-in closet, де зберігається значна частина її одягу. Осадча зазначила, що хоча речей багато, у повсякденному житті вона користується лише 5–7 з них.

"Це називається - walk in closet - шафа, в яку можна зайти. Речей нібито багато, але насправді ношу я, ну 5, 6, 7 речей", - зізналася зірка.

Більшість представленого одягу, за словами зірки, належить українським дизайнерам. Серед улюблених речей телеведучої — вишиванки, піджаки та вечірні сукні. Осадча також наголосила, що з початком війни купує нові речі значно рідше, а більшість одягу має особливу історію.

Телеведуча показала джинси, светри, сорочки, штані та капелюхи для відпочинку, а також розповіла про організацію прикрас у гардеробі разом із дизайнеркою інтер’єрів. Крім того, вона продемонструвала архівні речі, серед яких сукня з першого ефіру "Маленького гіганта" та сукня для святкування 30-річчя, яким уже понад 10 років.

Відео Каті Осадчої в Instagram Фото: Скриншот з відео Відео Каті Осадчої в Instagram Фото: Скриншот з відео

"Насправді, у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую", - зазначила телеведуча.

Осадча підкреслила, що частину гардероба планує передати майбутнім онукам, а також показала свою "книжкову" колекцію одягу.

Під постом користувачі відзначали охайність та організованість гардероба Осадчої. Багато хто захоплювався речами з історією, а також відзначали, що телеведуча носить небагато речей, але дбайливо ставиться до кожної. Негативних зауважень майже не було — лише декілька жартівливих або нейтральних коментарів щодо стопки книг. Загалом коментарі були теплими, з подяками за можливість заглянути в особистий гардероб зірки та надихнутися на порядок у власному житті.

Коментарі під відео Каті Осадчої Фото: Скриншот Коментарі під відео Каті Осадчої Фото: Скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Катерина Осадча поділилася в Instagram фотосесією, на якій вона була у сукні від українського бренду THE ICON Magda Butrym. Її вартість становить 70 тисяч гривень без знижки, наразі — зі знижкою 42 тисячі гривень

Також Фокус повідомляв, що українська телеведуча Катерина Осадча з’явилася у стильному діловому костюмі та з новою зачіскою.