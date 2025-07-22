41-річна Катя Осадча в сукні за 70 тисяч гривень продемонструвала струнку фігуру (відео)

41-річна українська телеведуча Катя Осадча знялася в елегантній фотосесії. Відео вона супроводила вже мемною та вірусною фразою абсолютного чемпіона Олександра Усика.

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Дружина Юрія Горбунова поділилася відео з фотосесії в Instagram, на якій позує в чорній короткій сукні з оголеною спиною.

Катя Осадча

Сукня від українського бренду THE ICON Magda Butrym, яка коштує 70 тисяч гривень без знижки (а наразі зі знижкою 42 тисячі грн), підкреслила довгі ноги Осадчої. Образ телеведучої доповнили лаконічним пучком, легким макіяжем та масивними сережками.

Для деяких кадрів зірка "Світського життя" позувала також у довгій пухнастій білій шубі.

"Don’t push the horses. Але Keep running", — написала знаменитість, цитуючи вірусну фразу Олександра Усика перед його боєм з Денієлом Дюбуа у Лондоні.

Користувачі мережі засипали Осадчу компліментами:

"Як завжди стильна витончена і красива".

"О боже! @kosadcha Ти така гарна тут".

"Така гарна, Катя".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катя Осадча пригадала, що на момент початку їхніх з Юрієм Горбуновим стосунків телеведучий був розлучений близько року. Тому насправді вона не "уводила" чоловіка з родини.

Зірка екрану зізналася, що перестала боятися вибухів.

Крім того, Осадча привітала меншого сина від Горбунова з днем народження та показала всіх трьох дітей.