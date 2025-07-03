Осадча "розбила" колишню сім'ю Горбунова? З'явились нові деталі їхнього роману
Українська телеведуча Катя Осадча пригадала, що на момент початку їхніх з Юрієм Горбуновим стосунків телеведучий був розлучений близько року, тому чутки про те, що вона начебто розбила його родину, неправдиві.
Зіркове подружжя прокоментувало чотири домисли про їхній шлюб у спільному відео в Instagram.
Осадча та Горбунов розповіли, про що найчастішк пліткують за спинами пари.
Хто був ініціатором стосунків?
Катя Осадча відповіла: "Я. "Голос Діти". Юра такий: "Я вже розлучений". А я кажу: "Пішли повечеряємо".
На що Горбунов відповів: "А я такий думаю: "З Осадчою вечеряти? О Боже. Оскільки ти проявляла ініцативу. Ну добре, женюсь".
Горбунова не хвилює різниця у зрості?
"А чого мене має це хвилювати, мене все інше більше", — сказав телеведучий.
Виявилося, що зріст Осадчої 179, а її чоловіка — 177.
"Ти просто на підборах дуже велика. А так у нас різниця два сантиметри", — каже шоумен.
Чи планували другу дитину?
"Як не планували. Ми хотіли. Але не планували. Я так довго не могла в це повірити, що я навіть Юрі не говорила. Не може цього бути", — пригадала мама трьох дітей.
Осадча "увела" Горбунова з родини?
"На початок наших стосунків Юра рік вже був розлучений. Тому Катя Юру з родини не уводила. І почали ми зустрічатися, коли Юра був вже вільний", — наголосила телеведуча.
Осадча та Горбунов виховують двох синів — Івана та Данила. Також у зірки "Світського життя" є син Ілля, який наразі живе та навчається в США, але планує повертатися в Україну.
Тим часом Горбунов був одружений з першою дружиною Людмилою до 2015 року. Подружжя прожило разом 20 років, проте спільних дітей у них немає.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили восьму річницю одруження.
- Катя Осадча зізналася, що перестала боятися вибухів.
Крім того, Катя Осадча привітала меншого сина Данила з третім днем народження та показала всіх трьох дітей.