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Стиль життя

Осадча "розбила" колишню сім'ю Горбунова? З'явились нові деталі їхнього роману

Катя Осадча та Юрій Горбунов початок роману
Катя Осадча та Юрій Горбунов | Фото: Instagram kosadcha

Українська телеведуча Катя Осадча пригадала, що на момент початку їхніх з Юрієм Горбуновим стосунків телеведучий був розлучений близько року, тому чутки про те, що вона начебто розбила його родину, неправдиві.

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Юрій Горбунов та Катя Осадча

Осадча та Горбунов розповіли, про що найчастішк пліткують за спинами пари.

Хто був ініціатором стосунків?

Катя Осадча відповіла: "Я. "Голос Діти". Юра такий: "Я вже розлучений". А я кажу: "Пішли повечеряємо".

На що Горбунов відповів: "А я такий думаю: "З Осадчою вечеряти? О Боже. Оскільки ти проявляла ініцативу. Ну добре, женюсь".

Горбунова не хвилює різниця у зрості?

"А чого мене має це хвилювати, мене все інше більше", — сказав телеведучий.

Виявилося, що зріст Осадчої 179, а її чоловіка — 177.

"Ти просто на підборах дуже велика. А так у нас різниця два сантиметри", — каже шоумен.

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов
Фото: kosadcha

Чи планували другу дитину?

"Як не планували. Ми хотіли. Але не планували. Я так довго не могла в це повірити, що я навіть Юрі не говорила. Не може цього бути", — пригадала мама трьох дітей.

Осадча "увела" Горбунова з родини?

"На початок наших стосунків Юра рік вже був розлучений. Тому Катя Юру з родини не уводила. І почали ми зустрічатися, коли Юра був вже вільний", — наголосила телеведуча.

Осадча та Горбунов виховують двох синів — Івана та Данила. Також у зірки "Світського життя" є син Ілля, який наразі живе та навчається в США, але планує повертатися в Україну.

Тим часом Горбунов був одружений з першою дружиною Людмилою до 2015 року. Подружжя прожило разом 20 років, проте спільних дітей у них немає.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Катя Осадча привітала меншого сина Данила з третім днем народження та показала всіх трьох дітей.