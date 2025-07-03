Осадчая "разбила" бывшую семью Горбунова? Появились новые детали их романа

Украинская телеведущая Катя Осадчая вспомнила, что на момент начала их с Юрием Горбуновым отношений телеведущий был разведен около года, поэтому слухи о том, что она якобы разбила его семью, неправдивы.

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Осадчая и Горбунов рассказали, о чем чаще всего сплетничают за спинами пары.

Кто был инициатором отношений?

Катя Осадчая ответила: "Я. "Голос Дети". Юра такой: "Я уже разведен". А я говорю: "Пошли поужинаем".

На что Горбунов ответил: "А я такой думаю: "С Осадчей ужинать? О Боже. Поскольку ты проявляла инициативу. Ну хорошо, женюсь".

Горбунова не волнует разница в росте?

"А чего меня должно это волновать, меня все остальное больше", — сказал телеведущий.

Оказалось, что рост Осадчей 179, а ее мужа — 177.

"Ты просто на каблуках очень большая. А так у нас разница два сантиметра", — говорит шоумен.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: kosadcha

Планировали ли второго ребенка?

"Как не планировали. Мы хотели. Но не планировали. Я так долго не могла в это поверить, что я даже Юре не говорила. Не может этого быть", — вспомнила мама троих детей.

Осадчая "увела" Горбунова из семьи?

"На начало наших отношений Юра год уже был разведен. Поэтому Катя Юру из семьи не уводила. И начали мы встречаться, когда Юра был уже свободен", — подчеркнула телеведущая.

Осадчая и Горбунов воспитывают двух сыновей — Ивана и Даниила. Также у звезды "Светской жизни" есть сын Илья, который сейчас живет и учится в США, но планирует возвращаться в Украину.

Между тем Горбунов был женат на первой жене Людмиле до 2015 года. Супруги прожили вместе 20 лет, однако общих детей у них нет.

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