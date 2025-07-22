41-летняя Катя Осадчая в платье за 70 тысяч гривен продемонстрировала стройную фигуру (видео)

41-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая снялась в элегантной фотосессии. Видео она сопроводила уже мемной и вирусной фразой абсолютного чемпиона Александра Усика.

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Супруга Юрия Горбунова поделилась видео с фотосессии в Instagram, на которой позирует в черном коротком платье с обнаженной спиной.

Катя Осадчая

Платье от украинского бренда THE ICON Magda Butrym, которое стоит 70 тысяч гривен без скидки (а сейчас со скидкой 42 тысячи грн), подчеркнуло длинные ноги Осадчей. Образ телеведущей дополнили лаконичным пучком, легким макияжем и массивными серьгами.

Для некоторых кадров звезда "Светской жизни" позировала также в длинной пушистой белой шубе.

"Don't push the horses. Но Keep running", — написала знаменитость, цитируя вирусную фразу Александра Усика перед его боем с Дэниелом Дюбуа в Лондоне.

Пользователи сети засыпали Осадчую комплиментами:

"Как всегда стильная изящная и красивая".

"О боже! @kosadcha Ты так хороша здесь".

"Такая красивая, Катя".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Катя Осадчая вспомнила, что на момент начала их с Юрием Горбуновым отношений телеведущий был разведен около года. Поэтому на самом деле она не "уводила" мужа из семьи.

Звезда экрана призналась, что перестала бояться взрывов.

Кроме того, Осадчая поздравила младшего сына от Горбунова с днем рождения и показала всех троих детей.