"Не впізнала": 41-річна Катя Осадча кардинально змінила зачіску (фото)

Українська телеведуча Катерина Осадча показалася у стильному діловому костюмі і з новою зачіскою. Дружина Юрія Горбунова поділилася роздумами про навіювання комплексів та про впевненість у собі.

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Багатодітна мама опублікувала свіжу добірку кадрів, на яких позувала в чорному піджаку, вільних штанах і білій сорочці з довгим рукавом. Ефектності образу додавала об'ємна, незвична для Осадчої укладка. В Instagram зірка екрану показала ефектні фото, зібравши жваві обговорення.

"Чи завжди мені вистачало впевненості в собі? Коротка відповідь — ні. У дитинстві я дуже швидко росла й соромилась свого зросту. Бути на голову вищою за однокласників здавалося тоді страшним вироком. У модельній агенції мені сказали, що треба "приклеїти" вуха — зробити пластичну операцію, адже так як є "не піде". Пізніше дісталося моїй манері говорити: не така дикція, не той голос, забагато жестів", — пригадала Катерина.

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Осадча додала, що часто суспільство навіює нам комплекси.

"Оточуючі справді вміють додавати нам комплексів. Іноді ми починаємо соромитися речей, які нас і роблять унікальними. Не тому, що вони погані, а тому, що вибивається з усталеної норми. Але з цим можна працювати. І варто вимкнути внутрішнього критика, шукати оточення, яке тебе підтримує — свій маленький фан-клуб, працювати з тим, що не влаштовує саме тебе", — пише вона.

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Сьогодні Осадча дивиться на свій зріст, голос і навіть ті самі вуха з усмішкою.

"Бо те, що колись було "не таким", стало моєю впізнаваністю. А впевненість — це навичка. І вона вартує зусиль", — каже багатодітна мама.

Зірку "Світського життя" користувачі мережі засипали компліментами:

"Клас, наче вперше побачила вас з обʼємом, дуже круто".

"Вам так красиво з цією зачіскою".

"Ви неймовірно красива та талановита жінка!"

"А ще додам, піти в терапію і навчитись слухати себе, а не оточуючих. Вам дуже личить цей образ".

"Не впізнала...дуже круто!"

Тим часом Юрій Горбунов також відреагував на нові кадри дружини та залишив у коментарях три емодзі-сердечки.

Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Катя Осадча опинилася в центрі скандалу після своїх слів про матерів, які вивозять дітей-підлітків з України під час війни.

Осадча привітала меншого сина Данила з третім днем народження, показавши всіх трьох синів.

Крім того, Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження.