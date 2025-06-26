"Не узнала": 41-летняя Катя Осадчая кардинально сменила прическу (фото)

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показалась в стильном деловом костюме и с новой прической. Жена Юрия Горбунова поделилась размышлениями о внушении комплексов и об уверенности в себе.

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Многодетная мама опубликовала свежую подборку кадров, на которых позировала в черном пиджаке, свободных брюках и белой рубашке с длинным рукавом. Эффектности образу добавляла объемная, непривычная для Осадчей укладка. В Instagram звезда экрана показала эффектные фото, собрав оживленные обсуждения.

"Всегда ли мне хватало уверенности в себе? Короткий ответ — нет. В детстве я очень быстро росла и стеснялась своего роста. Быть на голову выше одноклассников казалось тогда страшным приговором. В модельном агентстве мне сказали, что надо "приклеить" уши — сделать пластическую операцию, ведь так как есть "не пойдет". Позже досталось моей манере говорить: не такая дикция, не тот голос, слишком много жестов", — вспомнила Екатерина.

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Осадчая добавила, что часто общество навевает нам комплексы.

"Окружающие действительно умеют добавлять нам комплексов. Иногда мы начинаем стесняться вещей, которые нас и делают уникальными. Не потому, что они плохие, а потому, что выбивается из устоявшейся нормы. Но с этим можно работать. И стоит выключить внутреннего критика, искать окружение, которое тебя поддерживает — свой маленький фан-клуб, работать с тем, что не устраивает именно тебя", — пишет она.

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Сегодня Осадчая смотрит на свой рост, голос и даже те самые уши с улыбкой.

"Потому что то, что когда-то было "не таким", стало моей узнаваемостью. А уверенность — это навык. И он стоит усилий", — говорит многодетная мама.

Звезду "Светской жизни" пользователи сети засыпали комплиментами:

"Класс, как будто впервые увидела вас с объемом, очень круто".

"Вам так красиво с этой прической".

"Вы невероятно красивая и талантливая женщина!"

"А еще добавлю, пойти в терапию и научиться слушать себя, а не окружающих. Вам очень подходит этот образ".

"Не узнала...очень круто!"

Между тем Юрий Горбунов также отреагировал на новые кадры жены и оставил в комментариях три эмодзи-сердечка.

Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Катя Осадчая оказалась в центре скандала после своих слов о матерях, которые вывозят детей-подростков из Украины во время войны.

Осадчая поздравила младшего сына Даниила с третьим днем рождения, показав всех троих сыновей.

Кроме того, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали восьмую годовщину бракосочетания.