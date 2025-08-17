С началом войны покупает меньше одежды: Катя Осадчая показала свой гардероб и любимые вещи (фото)

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала свой гардероб в Instagram и рассказала о любимых вещах, которые носит в повседневной жизни. Звезда также поделилась историями отдельных предметов одежды и акцентировала на поддержке украинских дизайнеров.

Как говорится в видео из ее профиля, телеведущая показала собственный шкаф типа walk-in closet, где хранится значительная часть ее одежды. Осадчая отметила, что хотя вещей много, в повседневной жизни она пользуется только 5-7 из них.

"Это называется — walk in closet — шкаф, в который можно зайти. Вещей якобы много, но на самом деле ношу я, ну 5, 6, 7 вещей", — призналась звезда.

Большинство представленной одежды, по словам звезды, принадлежит украинским дизайнерам. Среди любимых вещей телеведущей — вышиванки, пиджаки и вечерние платья. Осадчая также отметила, что с началом войны покупает новые вещи значительно реже, а большинство одежды имеет особую историю.

Телеведущая показала джинсы, свитера, рубашки, брюки и шляпы для отдыха, а также рассказала об организации украшений в гардеробе вместе с дизайнером интерьеров. Кроме того, она продемонстрировала архивные вещи, среди которых платье с первого эфира "Маленького гиганта" и платье для празднования 30-летия, которому уже более 10 лет.

Видео Кати Осадчей в Instagram Фото: Скриншот из видео Видео Кати Осадчей в Instagram Фото: Скриншот из видео

"На самом деле, у меня очень много вещей, которым много лет. Особенно с началом войны я очень мало покупаю", — отметила телеведущая.

Осадчая подчеркнула, что часть гардероба планирует передать будущим внукам, а также показала свою "книжную" коллекцию одежды.

Под постом пользователи отмечали опрятность и организованность гардероба Осадчей. Многие восхищались вещами с историей, а также отмечали, что телеведущая носит немного вещей, но бережно относится к каждой. Негативных замечаний почти не было — лишь несколько шутливых или нейтральных комментариев относительно стопки книг. В целом комментарии были теплыми, с благодарностями за возможность заглянуть в личный гардероб звезды и вдохновиться на порядок в собственной жизни.

Комментарии под видео Кати Осадчей Фото: Скриншот Комментарии под видео Кати Осадчей Фото: Скриншот

