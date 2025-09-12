Юрий Горбунов с сыновьями трогательно поздравил Катю Осадчую с днем рождения (видео)

12 сентября телеведущая Катя Осадчая празднует день рождения. В честь этого дня семья мило поздравила ее в соцсетях, а сама телеведущая призналась, что возраст — это просто цифра в паспорте.

Телеведущий Юрий Горбунов поздравил свою жену Екатерину Осадчую с днем рождения. Знаменитость 12 сентября празднует 42-летие. Приятные слова Горбунов написал для нее на своей странице в Instagram.

"Дорогая моя Катенька!!! С Днем рождения!!! 12.09 для нашей семьи особый день!!! Люблю тебя безгранично!!! Люби, вдохновляй, твори и достигай всех целей!!! Пусть все, что ты задумала, осуществится!!! Целую крепко! Твой Юра!!! Твои ребята!" — говорится в сообщении.

Кроме чувственной подписи, Юрий с сыновьями сняли трогательное видео, в котором еще раз подчеркнули свою любовь к Екатерине. Ребята сказали, что их мама самая красивая в мире, и пожелали ей быть здоровой, счастливой и любимой.

"С днем рождения! Мамочка, любим тебя", — воскликнули ребята с отцом.

Осадчая в комментариях ответила: "Мои ребята" и добавила к сообщению множество сердец.

Телеведущая также опубликовала сообщение в своем Instagram в честь своего дня рождения. В видео она сказала, что не чувствует себя на 42, а скорее на 24.

"Я не чувствую себя на 42. Я все еще много планирую, мечтаю, смеюсь, делаю глупости", — сказала Екатерина.

Отношения Осадчей и Горбунова

В сети ранее распространялись слухи, что ведущая якобы разлучила Юрия Горбунова с семьей. Екатерина их опровергла.

"На начало наших отношений Юра уже год как был разведен. Поэтому я его из семьи не вводила. Мы начали встречаться, когда он был свободен", — пояснила Осадчая.

Сейчас пара воспитывает двух общих сыновей — Ивана и Даниила. У ведущей "Светской жизни" также есть старший сын Илья, который сейчас учится в США, но планирует вернуться в Украину.

До этого Горбунов более 20 лет состоял в браке с Людмилой. У пары не было общих детей, а официально они развелись в 2015 году.

