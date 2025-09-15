Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше показала обличчя своєї дочки (фото)

Еліна Світоліна приховує обличчя своєї 2-річної доньки Скай. Проте 14 вересня вона опублікувала добірку фото, на одному з яких можна роздивитися її донечку більш детально, ніж було до цього.

Зіркова тенісистка з Одеси оприлюднила світлини за останній тиждень. Їх можна побачити на її сторінці в Instagram.

"У випуску цього тижня: всі кольори життя, які роблять його прекрасним", — підписала фото Еліна Світоліна.

Еліна з донькою Фото: Instagram Гаель Монфіс з донькою Фото: Instagram

Донька Еліни Світоліної

Скай народилася в жовтні 2022 року. Наразі вона єдина дитина українки Еліни Світоліної та французького тенісиста Гаеля Монфіса.

"З 2-им днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода", — вітала тенісистка доньку з 2-м днем народження.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс Фото: instagram.com/elisvitolina

Пара одружилася влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: французький тенісист та його обраниця розписалися в Неоні, а святкова вечірка відбулася в готелі Four Seasons.

Про стосунки Світоліної та Монфіса стало відомо у 2019 році. Француз зробив пропозицію Еліні через два роки, тобто в 2021.

