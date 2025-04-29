Выиграла 10 матчей подряд: Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Во вторник, 29 апреля, украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над теннисисткой из Греции Марией Саккари вышла в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Мадриде.

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Результаты матча можно увидеть на сайте Женской теннисной ассоциации.

Соревнования начала Элина Свитолина со второго круга в статусе 17-й сеяной. Со старта турнира Элина в двух сетах одолела британку Сонай Картал и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

В 1/8-й она в двух сетах победила экс-третью ракетку мира Марию Саккари из Греции. В целом матч с греческой оппоненткой длился 1 час 38 минут. Элина Свитолина закрыла со счетом 6:3, второй — 6:4. Украинская спортсменка проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков в ответ.

"Я стараюсь много работать, чтобы выйти на свой уровень. Я очень рада, что мне так быстро удалось это сделать на грунте", — таким образом прокомментировала победу спортсменка.

Чем важна победа

Элина Свитолина впервые будет играть в четвертьфинале Мадрида. В счете личных встреч ее с Марией Саккари отныне преобладает украинка — 3:2.

Стоит добавить, что теннисистка выиграла подряд десятый матч и это ее самая длинная победная серия за последние семь лет. Последний раз украинка имела 10-матчевую победную серию с октября 2017-го по январь 2018-го.

Элина Свитолина проведет свой 22-й четвертьфинал на турнирах серии WTA 1000 в карьере, из которых пятый — на грунтовом покрытии. В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча между Моюкой Учидзимой (Япония) и "нейтральной" теннисисткой Екатериной Александровой.

Добавим, что матч должен был состояться 28 апреля, но его перенесли из-за отключения электроэнергии. Дело в том, что 28 апреля в нескольких европейских странах исчезла электроэнергия. В частности, без света осталась значительная часть Испании и Португалии, Франции, Андорре и Бельгии.

Сбой в работе электросетей уже привел к масштабным последствиям. В частности, в Испании остановились все АЭС из-за блэкаута