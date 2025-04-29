В Испании остановились все АЭС из-за блэкаута: есть ли угроза ядерной безопасности

АЭС Испании остались без электричества из-за масштабных блэкаутов в Европе 28 апреля. К 3:15 следующего дня на всех атомных электростанциях страны было восстановлено внешнее электроснабжение и они деактивировали свои аварийные планы.

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Об этом сообщает Национальный регулятор Испании (CSN) в аккаунте в сети Х.

Пресс-служба CSN отметила, что на протяжении всего времени АЭС Испании оставались в безопасном состоянии.

По состоянию на 18:30 в CSN сообщали о восстановлении внешнего электроснабжения на атомных электростанциях Asco, Vandellos, Almaraz и Cofrentes, а также о том, что станция Trillo находится в безопасном состоянии благодаря дизельным генераторам.

В пресс-релизе по состоянию на 0:30 29 апреля было указано, что с режима повышенной готовности после восстановления электроснабжения снята атомная электростанция Almaraz, станция Cofrentes остается в режиме повышенной готовности, хотя электроснабжение на ней уже восстановлено, а Trillo остается в режиме повышенной готовности с дизельными генераторами.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 апреля сообщил в соцсети Х, что ситуация на АЭС Испании является стабильной и контролируемой, и блэкауты в Европе не повлияли на ядерную безопасность и защищенность.

"Некоторые атомные электростанции используют резервную энергию за пределами площадки и постепенно восстанавливают внешнее энергоснабжение", — отметил гендиректор МАГАТЭ.

АЭС Испании остановились из-за блэкаута: что о нем известно

Масштабный блэкаут в Европе произошел 28 апреля и оставил без света часть испанцев, португальцев, французов и бельгийцев. В странах останавливался общественный транспорт, наблюдались перебои в работе больниц, светофоров, аэропортов, мобильной связи. Глава правительства испанской Андалусии Хуан Мануэль Морено Бонильи предполагал, что причиной могла стать кибератака.

Издание LBS со ссылкой на португальского сетевого оператора REN писало, что отключение света в Европе вызвал "сбой в испанской электросети" из-за "редких атмосферных явлений", а именно аномальных колебаний температур. Также сообщалось, что в Испании остановлены все АЭС.