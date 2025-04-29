В Іспанії зупинилися всі АЕС через блекаут: чи є загроза ядерній безпеці

АЕС Іспанії лишилися без електрики через масштабні блекаути у Європі 28 квітня. До 3:15 наступного дня на всіх атомних електростанціях країни було відновлено зовнішнє електропостачання і вони деактивували свої аварійні плани.

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Про це повідомляє Національний регулятор Іспанії (CSN) в акаунті в мережі Х.

Пресслужба CSN зазначила, що протягом усього часу АЕС Іспанії залишалися в безпечному стані.

Станом на 18:30 у CSN повідомляли про відновлення зовнішнього електропостачання на атомних електростанціях Asco, Vandellos, Almaraz і Cofrentes, а також про те, що станція Trillo перебуває в безпечному стані завдяки дизельним генераторам.

У пресрелізі станом на 0:30 29 квітня було зазначено, що з режиму підвищеної готовності після відновлення електропостачання знято атомну електростанцію Almaraz, станція Cofrentes лишається в режимі підвищеної готовності, хоча електропостачання на ній уже відновлено, а Trillo залишається в режимі підвищеної готовності з дизельними генераторами.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 квітня повідомив у соцмережі Х, що ситуація на АЕС Іспанії є стабільною та контрольованою, і блекаути в Європі не вплинули на ядерну безпеку та захищеність.

"Деякі атомні електростанції використовують резервну енергію за межами майданчика і поступово відновлюють зовнішнє енергопостачання", — зазначив гендиректор МАГАТЕ.

АЕС Іспанії зупинилися через блекаут: що про нього відомо

Масштабний блекаут в Європі стався 28 квітня та залишив без світла частину іспанців, португальців, французів і бельгійців. У країнах зупинявся громадський транспорт, спостерігалися перебої в роботі лікарень, світлофорів, аеропортів, мобільного зв'язку. Голова уряду іспанської Андалусії Хуан Мануель Морено Бонільї припускав, що причиною могла стати кібератака.

Видання LBS з посиланням на португальського мережевого оператора REN писало, що відключення світла в Європі спричинив "збій в іспанській електромережі" через "рідкісні атмосферні явища", а саме аномальні коливання температур. Також повідомлялося, що в Іспанії зупинені всі АЕС.