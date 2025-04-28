Блекаути в Європі: Іспанія оголосила надзвичайний стан
Блекаути в Європі тривають, прем'єр-міністр Іспанії Педро ввів надзвичайний стан. У країні зупиняють рух поїздів, метро та авіарейси.
Спочатку режим запровадили у трьох автономних регіонах, повідомила газета El Pais.
Наразі влада Мадрида, Андалусії та Естремадури попросила, щоб центральний уряд контролював громадський порядок і виконував інші важливі функції.
Відповідно до Закону про національну систему цивільного захисту Іспанії, Міністерство внутрішніх справ бере на себе відповідальність за реагування на надзвичайні ситуації в цих районах.
Міністр внутрішніх справ залежно від серйозності ситуації може запросити допомогу різних державних адміністрацій. Як повідомляється, АЕС знеструмлено та зупинено в штатному режимі через втрату зовнішнього електропостачання.
Через вимкнення електроенергії в Іспанії припиняється рух поїздів, метро і повітряне сполучення. На під'їзних дорогах і в центрах великих міст утворилися кілометрові затори, повідомила газета El Mundo.
Санчес закликав громадян до відповідальності й оголосив, що "критичні години" ще попереду.
Блекаути в Європі: що сталося?
Масштабний блекаут стався в Португалії та в частині регіонів Франції, Андорри та Бельгії. Відключення електрики можуть тривати від шести до 10 годин.
Оператори електромереж у Португалії заявили, що причиною відключення електроенергії міг бути дисбаланс напруги.
Однак є й інша версія: рідкісні атмосферні явища, сильні коливаннями температури спричинили аномальні коливання в напрузі. Нормалізація роботи енергосистеми може зайняти тиждень.