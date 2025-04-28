Блэкауты в Европе: Испания объявила чрезвычайное положение

Блэкауты в Европе продолжаются, премьер-министр Испании Педро ввел чрезвычайное положение. В стране останавливают движение поездов, метро и авиарейсы.

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Изначально режим ввели в трех автономных регионах, сообщила газета El Pais.

В настоящее время власти Мадрида, Андалусии и Эстремадуры попросили, чтобы центральное правительство контролировало общественный порядок и выполняло другие важные функции.

Согласно Закону о национальной системе гражданской защиты Испании, Министерство внутренних дел берет на себя ответственность за реагирование на чрезвычайные ситуации в этих районах.

Министр внутренних дел в зависимости от серьезности ситуации может запросить помощь различных государственных администраций. Как сообщается, АЭС обесточены и остановлены в штатном режиме из-за потери внешнего электроснабжения.

Из-за отключения электроэнергии в Испании прекращается движение поездов, метро и воздушное сообщение. На подъездных дорогах и в центрах крупных городах образовались километровые пробки, сообщила газета El Mundo.

Санчес призвал граждан к ответственности и объявил, что "критические часы" еще впереди.

Блэкауты в Европе: что случилось?

Масштабный блэкаут произошел в Португалии и в части регионов Франции, Андорры и Бельгии. Отключения электричества могут длиться от шести до 10 часов.

Операторы электросетей в Португалии заявили, что причиной отключения электроэнергии мог быть дисбаланс напряжения.

Однако есть и другая версия: редкие атмосферные явления, сильные колебаниями температуры вызвали аномальные колебания в напряжении. Нормализация работы энергосистемы может занять неделю.