Виграла 10 матчів поспіль: Еліна Світоліна вийшла в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Мадриді

У вівторок, 29 квітня, українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги над тенісисткою з Греції Марією Саккарі вийшла до 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

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Результати матчу можна побачити на сайті Жіночої тенісної асоціації.

Змагання розпочала Еліна Світоліна з другого кола у статусі 17-ї сіяної. Від старту турніру Еліна у двох сетах здолала британку Сонай Картал та представницю Казахстану Єлєну Рибакіну.

В 1/8-й вона у двох сетах перемогла екс-третю ракетку світу Марію Саккарі з Греції. Загалом матч з грецькою опоненткою тривав 1 годину 38 хвилин. Еліна Світоліна закрила з рахунком 6:3, другий — 6:4. Українська спортсменка програла два гейми на своїй подачі й зробила п'ять брейків у відповідь.

"Я намагаюся багато працювати, щоб вийти на свій рівень. Я дуже рада, що мені так швидко вдалося це зробити на ґрунті", — таким чином прокоментувала перемогу спортсменка.

Чим важлива перемога

Еліна Світоліна вперше гратиме у чвертьфіналі Мадриду. В рахунку особистих зустрічей її з Марією Саккарі відтепер переважає українка — 3:2.

Варто додати, що тенісистка виграла підряд десятий матч і це її найдовша переможна серія за останні сім років. Востаннє українка мала 10-матчеву переможну серію з жовтня 2017-го по січень 2018-го.

Еліна Світоліна проведе свій 22-й чвертьфінал на турнірах серії WTA 1000 у кар'єрі, з яких п'ятий — на ґрунтовому покритті. У наступному раунді українка зіграє з переможницею матчу між Моюкою Учідзімою (Японія) та "нейтральною" тенісисткою Єкатєріною Александровою.

Додамо, що матч мав відбутися 28 квітня, але його перенесли через відключення електроенергії. Річ в тім, що 28 квітня в декількох європейських країнах зникла електроенергія. Зокрема, без світла залишилася значна частина Іспанії та Португалії, Франції, Андоррі та Бельгії.

Збій у роботі електромереж вже призвів до масштабних наслідків. Зокрема, в Іспанії зупинилися всі АЕС через блекаут