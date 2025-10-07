Еліна Світоліна показала майже трирічну доньку від Гаеля Монфіса (фото)

Українська тенісистка Еліна Світоліна, чиїй доньці Скай у жовтні виповниться три роки, показала, який вигляд має дівчинка незадовго до свого дня народження.

На знімку, яким поділилася одеситка в Insta-сторіс, Скай досліджує кавоварку. "Моя бариста", — написала Еліна.

Світолітна традиційно не показує обличчя доньки, проте видно зачіску, у яку зібране темне волосся Скай, та рожеву кофтинку. Зіркова мама ретельно зберігає приватність доньки, тому ніколи не показує публічно її обличчя.

Донька Еліни Світоліної Фото: instagram.com/elisvitolina

Скай народилася в жовтні 2022 року. Вона єдина дитина українки та її чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Еліна та її іноземний обранець одружилися влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: спочатку француз та українка розписалися в Неоні, а потім вирушили на святкову вечірку до готелю Four Seasons.

Про роман пари стало відомо у 2019 році. Через два роки Монфіс зробив пропозицію Світоліній.

Гаель Монфіс з донькою Фото: Instagram

