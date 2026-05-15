Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме, одолев в полуфинале представительницу Польши Игу Швьонтек.

Для победы над Швьонтек Свитолиной понадобилось провести 3-сетовый матч, пишет Суспільне.

Первая партия закончилась победой Элины со счетом 6:4: украинка вышла вперед 3:1, и хотя не смогла закрыть партию при счете 5:3, уже в следующем гейме сделала решающий брейк.

Во втором сете Швьонтек сравняла счет: выиграла партию 6:2. Однако в решающей партии Свитолина благодаря рывку на старте 3:0 смогла довести матч до победы.

Матч за чемпионский титул Элина Свитолина проведет против четвертой ракетки мира Коко Гофф из США. Игра состоится в субботу, 16 мая.

Для Свитолиной это будет третий финал турнира WTA в сезоне. В начале года украинка победила в Окленде, однако в феврале уступила на этой стадии в Дубае.

