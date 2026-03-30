Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA: какое место она теперь занимает

Спортсменка Элина Свитолина поднялась на седьмое место в мировом рейтинге WTA после обновления, которое произошло по итогам двух последних турнирных недель. В то же время украинские теннисистки в целом улучшили свои позиции, а количество представительниц Украины в топ-100 выросло до шести.

Как сообщает издание "Суспільне спорт", Всемирные теннисные ассоциации WTA и ATP обнародовали обновленные рейтинги после серии турниров, главным из которых стал Майами. В мужском разряде победу на турнире в Майами одержал итальянец Янник Синнер. Это уже его вторая подряд победа на турнирах серии Masters, ведь ранее он выиграл соревнования в Индиан-Уэллсе.

В женском турнире в Майами выступили три украинки — Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Все они завершили выступления на стадии третьего круга. После турнира Свитолина поднялась с восьмого на седьмое место в мировом рейтинге. Она обошла итальянку Жасмин Паолини и имеет над ней преимущество в 58 очков.

Марта Костюк также улучшила свое положение и теперь занимает 27-е место. Зато Даяна Ястремская поднялась на пять позиций и занимает 49-ю строчку. Наибольший прогресс среди украинок показала Юлия Стародубцева. В частности, она добавила 19 позиций и вернулась в топ-100, где сейчас занимает 89-е место.

В первую сотню вошла и Дарья Снигур, которая поднялась на 17 позиций после победы на турнире ITF в Словении. Ангелина Калинина также улучшила свои позиции. Она поднялась на восемь ступенек и занимает 119-е место после выхода в финал турнира серии "челленджер".

В то же время в топ-10 рейтинга WTA произошло изменение, и американка Коко Гофф поднялась на третье место и опередила польку Игу Швьонтек. В конце концов, первое место в рейтинге сохраняет Арина Сабаленка.

В мужском рейтинге ATP первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 17 позиций и теперь занимает 169-е место. Он улучшил свой результат после выхода в полуфинал турнира в Неаполе.

Кроме того, изменения произошли и в топ-10 ATP. Так, немец Александр Зверев поднялся на третье место и опередил серба Новака Джоковича. Канадец Феликс Оже-Альяссим занял седьмую позицию, обойдя американца Тейлора Фритца. Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас.

Напомним, что в конце января первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, победив в 1/8 финала россиянку Мирру Андрееву в двух сетах. Украинка уверенно выиграла матч со счетом 6:2, 6:4 и обеспечила себе место среди восьми сильнейших теннисисток турнира.

Также в марте Фокус писал, что Элина Свитолина одержала громкую победу над второй ракеткой мира Игой Швьонтек и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Украинка выиграла напряженный матч в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:4, продемонстрировав уверенную игру в решающие моменты.