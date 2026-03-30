Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася у рейтингу WTA: яке місце вона тепер посідає

Спортсменка Еліна Світоліна піднялася на сьоме місце у світовому рейтингу WTA після оновлення, яке відбулося за підсумками двох останніх турнірних тижнів. Водночас українські тенісистки загалом покращили свої позиції, а кількість представниць України у топ-100 зросла до шести.

Як повідомляє видання "Суспільне спорт", Всесвітні тенісні асоціації WTA та ATP оприлюднили оновлені рейтинги після серії турнірів, головним із яких став Маямі. У чоловічому розряді перемогу на турнірі в Маямі здобув італієць Яннік Сіннер. Це вже його друга поспіль перемога на турнірах серії Masters, адже раніше він виграв змагання в Індіан-Веллсі.

У жіночому турнірі в Маямі виступили три українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева. Усі вони завершили виступи на стадії третього кола. Після турніру Світоліна піднялася з восьмого на сьоме місце у світовому рейтингу. Вона обійшла італійку Жасмін Паоліні та має над нею перевагу у 58 очок.

Марта Костюк також покращила своє становище і тепер посідає 27-ме місце. Натомість Даяна Ястремська піднялася на п’ять позицій і займає 49-ту сходинку. Найбільший прогрес серед українок показала Юлія Стародубцева. Зокрема, вона додала 19 позицій і повернулася до топ-100, де наразі займає 89-те місце.

До першої сотні увійшла і Дарія Снігур, яка піднялася на 17 позицій після перемоги на турнірі ITF у Словенії. Ангеліна Калініна також покращила свої позиції. Вона піднялася на вісім сходинок і займає 119-те місце після виходу до фіналу турніру серії "челенджер".

Водночас у топ-10 рейтингу WTA відбулася зміна, і американка Коко Гофф піднялася на третє місце та випередила польку Ігу Швьонтек. Зрештою, перше місце у рейтингу зберігає Аріна Сабалєнка.

У чоловічому рейтингу ATP перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 17 позицій і тепер займає 169-те місце. Він покращив свій результат після виходу до півфіналу турніру в Неаполі.

Крім того, зміни відбулися і в топ-10 ATP. Так, німець Александр Звєрєв піднявся на третє місце і випередив серба Новака Джоковича. Канадець Фелікс Оже-Альяссім посів сьому позицію, обійшовши американця Тейлора Фрітца. Лідером світового рейтингу залишається іспанець Карлос Алькарас.

Нагадаємо, що наприкінці січня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open, перемігши у 1/8 фіналу росіянку Мірру Андреєєву у двох сетах. Українка впевнено виграла матч із рахунком 6:2, 6:4 та забезпечила собі місце серед восьми найсильніших тенісисток турніру.

Також у березні Фокус писав, що Еліна Світоліна здобула гучну перемогу над другою ракеткою світу Ігою Швьонтек та вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі. Українка виграла напружений матч у трьох сетах — 6:2, 4:6, 6:4, продемонструвавши впевнену гру у вирішальні моменти.